Sport

Noul puști-minune din fotbalul românesc! A marcat împotriva lui Dinamo, iar Mbappe e modelul lui

Bogdan Ciutacu
08.11.2026 | 18:09
Noul pustiminune din fotbalul romanesc A marcat impotriva lui Dinamo iar Mbappe e modelul lui
EXCLUSIV FANATIK
Rareș Mihai dă goluri pe bandă rulantă ca idolul său Mbappe, dar e înscris și la facultate. Foto: sportpictures.eu
Rareș Mihai, atacantul Chindiei Târgoviște, marchează pe bandă rulantă. Povestea puștiului care are un viitor luminos în fotbal
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Rareș Mihai, un nume care la prima vedere nu spune nimic, însă cei care l-au urmărit jucând sau la antrenamente, îi prevăd un viitor strălucitor. Atât cât poate însemna asta pentru un fotbalist român în acest moment.

Cine e noul puști-minune al Chindiei Târgoviște, Rareș Mihai

La o primă vedere pe cifrele lui Rareș Mihai, atacantul în vârstă de doar 19 ani atrage imediat atenția: 11 goluri și un assist în doar 15 meciuri în acest sezon din Liga 2, adică o medie de 0,73 goluri pe meci pentru un jucător care abia a terminat practic junioratul.

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În acest moment, jucătorul care e sub contract cu Chindia până în vara lui 2028 e crescut la Târgoviște, a crescut în academia dâmbovițenilor și a fost împrumutat sezonul trecut la Flacăra Moreni, unde a avut de asemenea cifre excelente: 14 goluri în 14 meciuri la Liga 3.

Rareș Mihai dă goluri pe bandă rulantă ca idolul său Mbappe, dar e înscris și la facultate

Rareș Mihai îl are drept idol pe starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, e pasionat de pescuit și e înscris în anul 2 la Facultatea de Sport din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

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În acest moment, Rareș Mihai se bate pentru titlul de golgheter al Ligii 2 cu Taiwo Quadri, nigerianul care este foarte aproape să fie readus de U Cluj la prima echipă în această iarnă. Vârful lui Popești Leordeni a reușit până acum 16 goluri și o pasă decisivă în 13 meciuri.

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Vârful de careu a fost promovat la prima echipă a dâmbovițenilor încă de când avea 16 ani și are deja 53 de meciuri pentru Chindia, unde a debutat la doar 17 ani, pe 6 aprilie 2024. Rareș Mihai va împlini 20 de ani pe 2 decembrie și după golul marcat împotriva lui Dinamo în Cupa României are șanse să intre în vizorul echipelor importante din SuperLiga.

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  • 150.000 de euro e cota lui Rareș Mihai
  • 11 goluri și 1 assist are atacantul de 19 ani în 15 meciuri în acest sezon la Chindia Târgoviște
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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