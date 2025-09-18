Noul rege al drogurilor, urmașul lui Pablo Escobar și „El Chapo”. Ascensiunea incredibilă a lui „El Mencho”, de la vânzător de avocado la cel mai temut traficant

Dintr-o ascunzătoare de munte bine păzită, în inima lanţului Sierra Madre, Nemesio „El Mencho” Oseguera își exercită cu forță puterea dată de noul său statul de rege al drogurilor, adevăratul moștenitor al lui Pablo Escobar și Joaqin „El Chapo” Guzman. Oseguera a petrecut decenii ca să transforme cartelul Jalisco Noua Generaţie într-o organizaţie criminală transnaţională suficient de feroce pentru a crea o nouă ordine interlopă în Mexic şi a înlocui cartelul Sinaloa, sfâşiat de rivalităţi interne.

„El Mencho este cel mai puternic traficant de droguri din lume”

SUA au pus pe capul său o recompensă de 15 milioane de dolari, dar „Senor Mencho” îşi părăseşte rareori tabăra din munte, unde a construit chiar un spital pentru a-și trata boala renală aflată într-un stadiu destul de avansat, după cum spun unii. Sunt disponibile puține fotografii cu el, iar gărzile sale de corp, cunoscute sub numele de Forțele Speciale ale Înaltului Comandament, poartă lansatoare de rachete portabile RPG-7 care pot penetra tancurile.

Cei care au avut ocazia să se întâlnească cu noul „baron al drogurilor” au fost nevoiți să lase deoparte telefoanele mobile, ceasurile inteligente și orice dispozitive cu semnal GPS înainte de întâlnire, ca măsură de precauție împotriva supravegherii sau urmăririi, se arată într-un material publicat de . Li se pun glugi pe cap înainte de a porni într-o călătorie de șase ore cu mașina printr-un teren plin de mine, în timp ce locațiile explozibililor sunt cunoscute doar de membrii din cercul de apropiaţi ai lui Oseguera.

Nimic nu e lăsat la voia întâmplării, astfel că a fost formată inclusiv o echipă care se ocupă cu verificarea săptămânală a peste 50 de telefoane aparţinând comandanţilor de rang înalt ai cartelului, pentru a se descoperi dacă au vorbit sau nu cu duşmanii. După aceea aceştia primesc telefoane noi. „Mencho este cel mai puternic traficant de droguri din lume”, spune Derek Maltz, care anul acesta a fost şef interimar al Administraţiei pentru Controlul Drogurilor. „Se observă o schimbare de orientare, în sensul că se distribuie mult mai multă cocaină către Statele Unite”, a mai remarcat el.

Iar cifrele îi dau dreptate. Consumul de cocaină în vestul SUA a crescut cu 154% comparativ cu 2019 și cu 19% în jumătatea estică a țării, potrivit companiei Millennium Health. În plus, cocaina vândută acum în SUA este mai ieftină şi mai pură ca niciodată, după cum au constatat experții. În schimb, consumul de fentanil în SUA a început să scadă de la mijlocul anului 2023, conform datelor de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, şi se află acum în declin progresiv, ca rezultat direct al .

Războiul lui Trump cu cartelul Sinaloa a dus la ascensiunea cartelului Jalisco Noua Generație

Membrii cartelului Sinaloa erau principalii traficanți de fentanil din Mexic, cunoscut și sub numele de „drogul zombie”, dar aceştia au devenit o țintă a administrației Trump, care a promis să eradicheze acest drog. În același timp, acest război dus împotriva fentanilului a deschis calea pentru cartelul Jalisco Noua Generaţie și comerțul său lucrativ cu cocaină.

Cartelul Jalisco transportă pulberea albă Columbia în Ecuador, iar pentru restul drumului, până pe ţărmul de nord-vest al coastei mexicane a Pacificului folosesc bărci rapide și „norcosubmarine”. Ascensiunea lui Oseguera a fost remarcată după ce SUA au făcut presiuni asupra Mexicului pentru a reprima cartelul Sinaloa, unde, de altfel, Oseguera și-a început cariera. Arestarea lui „El Chapo” Guzmán în ianuarie 2016 și extrădarea sa în Statele Unite, un an mai târziu, au marcat începutul declinului cartelului Sinaloa. Cei patru fii ai săi au moștenit imperiul, inclusiv o rețea de tuneluri de contrabandă care trec pe sub granița dintre SUA și Mexic. „Chapitos” au redirecționat resursele către fentanil, care, în comparație cu heroina trimisă de tatăl lor în SUA, este mai ușor de trecut graniţa ilegal și mult mai ieftin de produs. Problemele au apărut anul trecut, când , ca urmare a unui complot împotriva lui Ismael „El Mayo” Zambada , cofondatorul cartelului Sinaloa.

Zambada a fost forțat de către Joaquín Guzmán, unul dintre fiii lui El Chapo, să se urce într-un avion privat cu destinația Statele Unite, sperând la o sentință mai blândă din partea procurorilor americani. Ambii au fost reținuți la aterizarea în Texas. Zambada a pledat vinovat luna trecută pentru acuzațiile de trafic de droguri și riscă o posibilă condamnare pe viață, iar Guzmán, care se află şi el în arest, neagă acuzațiile. Întâmplarea a dus la o divizare violentă între membrii loiali fiului lui Zambada, Ismael „Mayito Flaco” Zambada, și cei loiali grupării „Chapitos”. Luptele s-au soldat cu aproximativ 5.000 de morți sau dispăruți de ambele părți. Anul trecut, autorităţile federale mexicane a trimis 10.000 de soldați în statul Sinaloa, unde guvernul a fost în mare parte neputincios să pună capăt luptelor.

Cum au deschis „Chapitos” tunelurile şi rutele de contrabandă în faţa lui „El Mencho” Oseguera

Situația a culminat cu o înțelegere istorică în cadrul rețelei de crimă organizată. Înconjurați de autoritățile americane și mexicane pe de o parte și de oamenii lui Zambada pe de altă parte, „Chapitos” și-au înghițit mândria și au cerut ajutorul lui Oseguera, fostul lor dușman de moarte. Fiecare parte avea ceva ce își dorea cealaltă. Oseguera a fost de acord cu întâlnirea, privind spre un viitor în care el și cartelul său, Jalisco Noua Generaţie, ar domina piaţa drogurilor. Astfel, în luna decembrie, Oseguera s-a întâlnit în statul Nayarit cu Iván Archivaldo Guzmán, cel care conduce facțiunea „Chapitos” din Sinaloa. Oseguera, care avea o poziție mai puternică în negocieri, a fost de acord să îi furnizeze facțiunii Chapitos arme, bani și luptători. În schimb, i-au fost deschise rutele de contrabandă și tunelurile din Sinaloa, potrivit unor surse familiarizate cu înțelegerea. Cartelul Jalisco plătea anterior taxe mari pentru utilizarea acestor tuneluri.

Acordul a divizat și traficul de droguri: familia Chapito a continuat să se concentreze pe fentanil, în timp ce Oseguera, care aproviziona piaţa cu cocaină și metamfetamină, a inclus acum şi fentanilul pe lista drogurilor traficate. Procurorul General al Mexicului compară în momentul de faţă cartelul Jalisco Noua Generaţie cu cartelul Sinaloa la apogeul său, înainte de arestarea lui El Chapo. „The Wall Street Journal” scrie că Oseguera a primit un ajutor indirect din partea administrației Trump prin campania de deportare a imigranților iniţiată de noua conducere de la Casa Albă, care a distras agenții federali de la combaterea traficului de droguri și a lăsat unele puncte de control nesupravegheate suficient.

Ascensiunea lui „El Senor Mencho”, de la vânzător de avocado la rege al drogurilor

Pe lângă droguri, cartelul lui „Mencho” Oseguero generează venituri din alte „afaceri”. Jalisco Noua Generaţie acționează ca un guvern paralel în statul Jalisco și în alte părți ale Mexicului, taxând bunuri precum tortilla, pui, țigări și bere. Aceștia controlează companiile care construiesc drumuri, școli și fac lucrări de canalizare pentru administrațiile municipale, controlate de asemenea de carteluri. De asemenea, operează pe piața neagră a combustibililor, care este alimentată cu benzină și motorină furate din rafinăriile și conductele mexicane. Oficialii americani estimează că până la o treime din combustibilul vândut în Mexic este ilegal. De altfel, şeful diviziei de combustibil a cartelului Jalisco este poreclit „Tank”, pentru abilitățile sale de a fura. Cartelul a profitat, de asemenea, de pe urma migranților care se îndreaptă spre Statele Unite, percepându-le mii de dolari pentru a trece prin teritoriul pe care îl controlează. De asemenea, administrează 24 de call-centere prin intermediul cărora sunt înşelate în special persoanele vârstnice.

Oseguera este celebrat drept „El Señor Mencho” în rândul populației sărace din zona controlată de cartel și este văzut ca un filantrop care distribuie alimente, medicamente și jucării copiilor. A crescut în sărăcie şi şi-a câştigat traiul vânzând avocado până să intre în cartelul. A fost condamnat pentru trafic de heroină în 1994 și a executat trei ani într-o închisoare din California. Apoi a fost deportat în Mexic, unde s-a căsătorit cu fiica unui lider de bandă asociat cu cartelul Sinaloa. În 2011, la 45 de ani, el își conducea propria organizație cu sediul în statul federal Jalisco. Cinci ani mai târziu, atacatori înarmați din organizația sa au intrat prin efracție într-un restaurant din Puerto Vallarta și i-au răpit pe doi membri ai grupării „Chapitos”, Iván Archivaldo și Jesús Alfredo, în timp ce își sărbătoreau ziua de naștere. Oseguera i-a eliberat după intervenția lui Zambada, care a devenit ulterior o țintă a grupării „Chapitos”.

La fel ca majoritatea cartelurilor mexicane, Jalisco este în mare parte o afacere de familie. Unul dintre frații lui Oseguera, Antonio, cunoscut sub numele de „Tony Montana” din filmul „Scarface”, a fost responsabil de achiziționarea de arme până la arestarea sa în 2022. Fiul lui Oseguera, care a fost unul dintre liderii cartelului, a fost condamnat la închisoare pe viață la Washington în acest an pentru trafic de droguri. În momentul de faţă, potrivit oficialilor mexicani, sute de persoane antrenate de foste forțe speciale columbiene lucrează pentru Oseguera, făcându-l pe noul rege al drogurilor unul dintre cel mai bine păziţi oameni din lume.