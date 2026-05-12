Noul rival pentru Ozempic vine din China: medicamentul care promite să ardă grăsimea altfel decât tot ce există acum pe piață

Concurenţa pe piaţa medicamentelor pentru slăbit duce la apariţia de noi soluţii inovative care să reducă la maxim efectele secundare ale folosirii acestora. O premieră mondială a bifat zilele trecute China, care a aprobat oficial lansarea pe piață a stiloului injector preumplut multidoză cu mazdutidă (2 ml: 24 mg). Compania producătoare, Innovent Biologics, susţine că Mazdutide este în prezent primul medicament din lume aprobat comercial pentru slăbit și reducerea glicemiei, acționând natural asupra dublei ținte GCG/GLP-1.

Noul stilou injector este ajustabil pentru trei tipuri de doze de mazdutide

Conform datelor publicate de Federația Internațională de Diabet (IDF) în 2025, România are aproximativ 1,5 milioane pacienţi cu diabet zaharat, în top 10 țări din Europa după numărul estimat de persoane cu diabet. Conform proiecţiilor pe temen lung, la nivel global, numărul persoanelor cu diabet va crește de la 590 de milioane (în 2024) la aproximativ 853 de milioane în 2050, estimându-se că 1 din 8 adulți va trăi cu diabet.

, necesită tratament medicamentos pe termen lung pentru peste 90% dintre pacienți, iar flexibilitatea ajustării dozelor și ușurința administrării influențează direct aderența pacienților la tratament. Studiile clinice arată că, pentru fiecare creștere cu 10% a aderenței la tratament, riscul complicațiilor poate scădea cu aproximativ 23%.

Noul stiloul injector aprobat permite ajustarea precisă a trei doze: 2 mg, 4 mg și 6 mg. Pacienții pot utiliza același stilou atât în faza inițială a tratamentului, cât și al fazelor de întreținere pe termen lung, eliminând necesitatea schimbării frecvente a dispozitivului. În plus, după prima utilizare, stiloul injector poate fi păstrat la frigider, la 2-8 grade Celsius, timp de 12 săptămâni, un avantaj important pentru pacienții cu boli cronice care necesită tratament pe termen lung. Din punct de vedere mecanic, Mazdutide activează simultan receptorii GCG și GLP-1 (creşte consumul energetic al corpului), vizând două aspecte cheie ale diabetului: secreția insuficientă de insulină și rezistența la insulină.

Ce aduce în plus Mazdutide faţă de Ozempic şi alte medicamente

Datele clinice arată că tratamentul cu 6 mg de Mazdutide timp de 24 de săptămâni poate reduce hemoglobina glicată (HbA1c) cu până la 2,15%. De asemenea, au fost observate îmbunătățiri semnificative clinic ale mai multor indicatori cardiovasculari și metabolici, inclusiv glicemia a jeun, circumferința taliei, tensiunea arterială, lipidele din sânge și enzimele hepatice.

Practic Mazdutide este a treia generaţie de medicamente pentru obezitate/diabet după Ozempic, Wegovy (ambele prima generaţie) şi . Practic, medicamente precum Ozempic taie pofta de mâncare, încetinesc digestia, ajută secreţia de insulină şi scad glicemia. În plus faţă de acestea, Mounjaro a reuşit să îmbunătăţească răspunsul metabolic şi să ajute la eficienţa insulinei, în timp ce Mazdutide a inovat suplimentar, fiind primul medicament aprobat care introduce componenta glucagon într-un produs comercial.

Retratutide ar putea fi viitoarea generaţie de medicamente pentru slăbit/diabet

În mod normal, glucagonul crește glicemia, mobilizează energie din depozite, stimulează arderea grăsimilor şi crește consumul energetic, Innovative Biologics susţinând că a reuşit să echilibreze farmacologic o problemă istorică, aceea că, dacă glucagonul este stimulat prea mult, crește nivelul zahărului din sânge. Astfel, Mazdutide încearcă să echilibreze efectul GLP-1, care scade glicemia și foamea, cu efectul glucagonului, care crește „arderea”.

Deşi acesta este cel mai nou şi inovator medicament pe acest segment, industria farma priveşte deja dincolo de Mazdutide, iar americanii de la Eli Lilly sunt pregătit să intre pe piaţă cu Retratutide, care promite să fie „next monster drug”. Acesta este conceput pentru triplă acţiune, respectiv reducerea apetitului, creșterea consumului de energie și reglarea metabolismului glucidic și lipidic, iar în studiile clinice timpurii a produs unele dintre cele mai mari scăderi în greutate văzute până acum într-un medicament şi a îmbunătățit și markerii metabolici precum glicemia sau grăsimea hepatică.