News

Noul rival pentru Ozempic vine din China: medicamentul care promite să ardă grăsimea altfel decât tot ce există acum pe piață

Un nou medicament aprobat să intre în farmacii promite să combine reglarea glicemiei cu arderea grăsimilor, marcând o premieră în lupta globală împotriva obezității și diabetului zaharat.
Daniel Spătaru
12.05.2026 | 08:04
Noul rival pentru Ozempic vine din China medicamentul care promite sa arda grasimea altfel decat tot ce exista acum pe piata
SPECIAL FANATIK
O nouă generaţie de medicamente revoluţionează tratamentul contra obezităţii şi diabetului Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Concurenţa pe piaţa medicamentelor pentru slăbit duce la apariţia de noi soluţii inovative care să reducă la maxim efectele secundare ale folosirii acestora. O premieră mondială a bifat zilele trecute China, care a aprobat oficial lansarea pe piață a stiloului injector preumplut multidoză cu mazdutidă (2 ml: 24 mg). Compania producătoare, Innovent Biologics, susţine că Mazdutide este în prezent primul medicament din lume aprobat comercial pentru slăbit și reducerea glicemiei, acționând natural asupra dublei ținte GCG/GLP-1.

Noul stilou injector este ajustabil pentru trei tipuri de doze de mazdutide

Conform datelor publicate de Federația Internațională de Diabet (IDF) în 2025, România are aproximativ 1,5 milioane pacienţi cu diabet zaharat, în top 10 țări din Europa după numărul estimat de persoane cu diabet. Conform proiecţiilor pe temen lung, la nivel global, numărul persoanelor cu diabet va crește de la 590 de milioane (în 2024) la aproximativ 853 de milioane în 2050, estimându-se că 1 din 8 adulți va trăi cu diabet.

ADVERTISEMENT

Diabetul, ca boală cronică tipică, necesită tratament medicamentos pe termen lung pentru peste 90% dintre pacienți, iar flexibilitatea ajustării dozelor și ușurința administrării influențează direct aderența pacienților la tratament. Studiile clinice arată că, pentru fiecare creștere cu 10% a aderenței la tratament, riscul complicațiilor poate scădea cu aproximativ 23%.

Noul stiloul injector aprobat permite ajustarea precisă a trei doze: 2 mg, 4 mg și 6 mg. Pacienții pot utiliza același stilou atât în faza inițială a tratamentului, cât și al fazelor de întreținere pe termen lung, eliminând necesitatea schimbării frecvente a dispozitivului. În plus, după prima utilizare, stiloul injector poate fi păstrat la frigider, la 2-8 grade Celsius, timp de 12 săptămâni, un avantaj important pentru pacienții cu boli cronice care necesită tratament pe termen lung. Din punct de vedere mecanic, Mazdutide activează simultan receptorii GCG și GLP-1 (creşte consumul energetic al corpului), vizând două aspecte cheie ale diabetului: secreția insuficientă de insulină și rezistența la insulină.

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

Ce aduce în plus Mazdutide faţă de Ozempic şi alte medicamente

Datele clinice arată că tratamentul cu 6 mg de Mazdutide timp de 24 de săptămâni poate reduce hemoglobina glicată (HbA1c) cu până la 2,15%. De asemenea, au fost observate îmbunătățiri semnificative clinic ale mai multor indicatori cardiovasculari și metabolici, inclusiv glicemia a jeun, circumferința taliei, tensiunea arterială, lipidele din sânge și enzimele hepatice.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea
Digisport.ro
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"

Practic Mazdutide este a treia generaţie de medicamente pentru obezitate/diabet după Ozempic, Wegovy (ambele prima generaţie) şi Mounjaro (a doua generaţie). Practic, medicamente precum Ozempic taie pofta de mâncare, încetinesc digestia, ajută secreţia de insulină şi scad glicemia. În plus faţă de acestea, Mounjaro a reuşit să îmbunătăţească răspunsul metabolic şi să ajute la eficienţa insulinei, în timp ce Mazdutide a inovat suplimentar, fiind primul medicament aprobat care introduce componenta glucagon într-un produs comercial.

ADVERTISEMENT

Retratutide ar putea fi viitoarea generaţie de medicamente pentru slăbit/diabet

În mod normal, glucagonul crește glicemia, mobilizează energie din depozite, stimulează arderea grăsimilor şi crește consumul energetic, Innovative Biologics susţinând că a reuşit să echilibreze farmacologic o problemă istorică, aceea că, dacă glucagonul este stimulat prea mult, crește nivelul zahărului din sânge. Astfel, Mazdutide încearcă să echilibreze efectul GLP-1, care scade glicemia și foamea, cu efectul glucagonului, care crește „arderea”.

Deşi acesta este cel mai nou şi inovator medicament pe acest segment, industria farma priveşte deja dincolo de Mazdutide, iar americanii de la Eli Lilly sunt pregătit să intre pe piaţă cu Retratutide, care promite să fie „next monster drug”. Acesta este conceput pentru triplă acţiune, respectiv reducerea apetitului, creșterea consumului de energie și reglarea metabolismului glucidic și lipidic, iar în studiile clinice timpurii a produs unele dintre cele mai mari scăderi în greutate văzute până acum într-un medicament şi a îmbunătățit și markerii metabolici precum glicemia sau grăsimea hepatică.

ADVERTISEMENT
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest...
Fanatik
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
De ce l-a atacat, de fapt, Laura Codruţa Kovesi pe Nicuşor Dan: „Vor...
Fanatik
De ce l-a atacat, de fapt, Laura Codruţa Kovesi pe Nicuşor Dan: „Vor să-l facă pe Ilie Bolojan preşedintele României!” Scenariul lansat de Dumitru Dragomir
„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va...
Fanatik
„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va fi prim-ministru? Verdictul lui Gigi Becali
Urmăreşte exclusivităţile Fanatik.ro din sport pe Google!
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau...
iamsport.ro
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau și eu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!