„Noul Rrahmani”. Filip Stojilkovic, analizat în detaliu de foști mari fotbaliști ai naționalei

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Filip Stojilkovic a atras atenția după evoluția sa pentru Rapid, iar prestația atacantului elvețian a fost analizată pe larg la FANATIK SUPERLIGA. Adrian Ilie, Adrian Mutu și Dănuț Lupu au evidențiat calitățile vârfului giuleștenilor, de la mișcările în careu și execuțiile la finalizare până la modul în care poate fi pus în valoare de colegi. Stojilkovic a fost comparat și cu Arnold Garita, fostul atacant al lui FC Argeș și FCSB, iar Dănuț Lupu a făcut o afirmație categorică despre diferența dintre cei doi. În același timp, Mutu a atras atenția că Rapid mai are nevoie de constanță din partea jucătorilor ofensivi pentru a deveni și mai periculoasă.

Filip Stojilkovic, lăudat de Adrian Ilie după prestația de la U Cluj – Rapid

Adrian Ilie consideră că Filip Stojilkovic are calități importante pentru postul de atacant și că poate deveni o piesă esențială în angrenajul Rapidului. Fostul internațional a remarcat că vârful are nevoie de servicii bune din partea colegilor, iar prezența unor jucători precum Olimpiu Moruțan și Dobre în spatele său îl poate ajuta să ajungă mai des în situații de finalizare.

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Ilie a apreciat și execuția prin care , considerând că aceasta demonstrează calitatea atacantului. În opinia sa, pentru un vârf de careu este esențial să ajungă constant în poziții bune, chiar dacă nu toate ocaziile se transformă în goluri.

„Îmi place foarte mult, dar are nevoie de jucători în spate care să-i dea pasele respective, să ajungă în situația asta acolo. Ieri, Moruțan a fost cel mai bun, dar băiatul ăsta e lângă el, a dat două goluri. Lobul e de jucător, are calitate. Și eu am jucat atacant și aveam nevoie de un jucător în spate, cum era Lupu, să mă pună în valoare. Are calitate, îl are în spate pe Moruțan, pe Dobre. Se pare că se pliază sistemului. La un atacant e foarte important să ajungă la finalizare, chiar dacă ratează. Se întâmplă să rateze o dată, dar acum nu a mai făcut-o”, a spus Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Baratky, despre încrederea lui Stojilkovic după seria fără goluri

Bogdan Baratky a remarcat că Stojilkovic a reușit să răspundă criticilor printr-o prestație convingătoare, după o perioadă în care nu a avut realizările așteptate. Acesta consideră că execuția de la golul de 2-1 a demonstrat încrederea atacantului și capacitatea sa de a depăși momentele dificile. Baratky a amintit și discuțiile pe care Daniel Pancu le-ar fi avut cu fotbalistul, în încercarea de a-l ajuta să treacă peste perioada fără goluri. În opinia sa, Stojilkovic are nevoie în continuare de pase bune și de mai mult sprijin din partea colegilor din ofensivă.

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„Are tupeu de fotbalist. După toate criticile aduse și toată seria asta de meciuri fără realizări, execuția de la golul de 2-1 arată un tupeu de fotbalist. Nu întâmplător Pancu l-a scos la masă și au avut discuțiile alea ca de la bărbat la bărbat. Și el era marcat de seria asta de nereușite. A fost mereu acolo, dar nu a marcat. La Rapid mai e nevoie de rezolvarea problemei cu individualitățile celor din atac. Stojilkovic are nevoie de pase și îl are pe Moruțan, dar și extremele ar putea să-l ajute mai mult”, a adăugat Bogdan Baratky.

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Dănuț Lupu, comparație categorică între Filip Stojilkovic și Arnold Garita

Una dintre cele mai puternice afirmații din discuție i-a aparținut lui Dănuț Lupu. Fostul internațional a reacționat atunci când a fost adusă în discuție comparația dintre Filip Stojilkovic și Arnold Garita, considerând că atacantul Rapidului este net superior. Lupu a ținut, însă, să precizeze că Stojilkovic trebuie să confirme în continuare. Un singur meci bun nu este suficient pentru a demonstra că un fotbalist poate menține un nivel ridicat pe termen lung, iar așteptările de la atacantul adus de Rapid sunt mari.

„Mi se pare drăguță comparația Stojilkovic – Garita. Stojilkovic nu e mult peste Garita, e imens, mult, mult, mult de tot, nu știu cum să zic. Colosală diferență, nu putem face comparația asta. Atacantul ăsta al Rapidului, atâta timp cât are și reușite, devine un jucător bun. Toată lumea are așteptări de la el, că de aceea l-au luat. Pe Moruțan îl criticam pentru că știam ce poate. Într-adevăr, avea problemele fizice și nu putea. Acum îl lăudăm pe Stojilkovic pentru un meci, hai să vedem mai departe, să aibă continuitate”, a punctat Dănuț Lupu.

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Adrian Mutu vede în Stojilkovic atacantul de care Rapid avea nevoie

Adrian Mutu a analizat la rândul său jocul lui Filip Stojilkovic și a explicat de ce profilul său poate fi potrivit pentru Rapid. Fostul selecționer al naționalei de tineret a remarcat mobilitatea atacantului, felul în care atacă spațiile și dificultățile pe care le poate provoca fundașilor centrali adverși. Mutu a apreciat în special mișcarea lui Stojilkovic la golurile marcate și a subliniat că plecările în adâncime sunt specifice unui vârf care știe să citească jocul. Totodată, fostul internațional a avertizat că Rapid are nevoie de mai multă constanță din partea celorlalți jucători ofensivi, în special Dobre, Kamara și Petrila.

„Stojilkovic mi s-a părut atacantul care-i trebuie Rapidului acum. În afară de mișcarea pe care o face și mobilitatea pe care o are în faza ofensivă, le dă multe posibilități mijlocașilor să joace. Are un travaliu bun, bagă în criză fundașii centrali adverși, în sensul că se mișcă rapid. Și în depresie i-a băgat după primul gol, cu o execuție frumoasă. Se vede că are ceva în el, pentru că vorbim de mișcarea sa la golul doi sau al treilea al Rapidului. A fost pasa bună, dar plecarea lui în adâncime a fost de vârf adevărat. Sper să continue așa”, a spus Adrian Mutu.

Fostul atacant a subliniat că Rapid poate deveni mult mai periculoasă dacă mai mulți jucători din ofensivă vor ajunge la un nivel bun de formă: „Am văzut un Stojilkovic bun, dar nu am văzut un Dobre, un Kamara. A intrat și Petrila, dar nu a reușit să facă diferența. Dacă o să fie toți trei în formă bună, Rapid devine periculoasă. Poate să atingă Stojilkovic nivelul lui Rrahmani. Nu prea auzisem de el până să ajungă la Rapid. Stojilkovic, trecând și prin Italia, are un background mai important decât îl avea Rrahmani la venirea sa la Rapid. E un jucător care se vede că are execuții. Pancu îmi zicea acum câteva luni că se mișcă rapid, e bătăios, dar mai are de lucrat în fața porții, pentru că ratează mult. Uite că nu a mai ratat acum”, a continuat Mutu.

Adrian Mutu explică de ce Arnold Garita nu a dat randament la FCSB

Discuția despre comparația dintre Stojilkovic și Garita l-a determinat pe Adrian Mutu să explice și de ce atacantul camerunez nu a reușit să se impună la FCSB la nivelul așteptărilor. Mutu a explicat că Garita a avut condiții favorabile la FC Argeș, unde formația putea să se apere și să profite de spațiile mari lăsate de adversari. La FCSB, în schimb, jocul de posesie și presiunea constantă asupra defensivei adverse presupun alte calități pentru un atacant, în special în privința tehnicii și a deciziilor luate în spații restrânse.

„Garita a jucat jumătate de an la Argeș. E un lucru să joci pentru o echipă care are ca obiectiv evitarea retrogradării și să ajungă în play-off. Joci cu o echipă care avea o strategie de contraatac. Îl aveai pe Garita acolo, pleca bine în contraatac și beneficia de spații mari. Ajungi la FCSB, o echipă de posesie, căreia îi place să domine adversarul și joacă în terenul advers. Spațiile sunt restrânse, nu are timp, e în criză de timp și spațiu, pentru că face un joc diferit la FCSB. Nu mai are spațiile de la Argeș, când se apăra în jumătatea adversă, apoi avea 40 de metri de teren să poată să-și dezvolte viteza, forța”, a explicat Adrian Mutu.

Adrian Mutu explică de ce Garita nu se potrivește la FCSB

Fostul internațional a continuat prin a arăta că un atacant trebuie să se adapteze cerințelor tactice ale echipei la care evoluează. În opinia sa, profilul lui , în timp ce un vârf precum Bîrligea are alte calități pentru a se descurca în spații scurte.

„Când ajungi la FCSB, o echipă de atac, trebuie să fii atent la preluări, la driblinguri. E un stil de joc care nu i se potrivește și probabil de aceea nu dă randament. Am văzut la primele apariții la FCSB, iar momentele bune au fost când avea spațiu, teren, pentru că are forță. A fost o fază care a arătat care sunt calitățile lui.

Una e să îl ai pe Bîrligea, un jucător care se descurca pe spații scurte, alta e să aduci un jucător de fuleu. Jucătorii care vin la FCSB trebuie să aibă calități tehnice foarte bune, pentru că ei au un joc pretențios, nu pentru oricine”, a încheiat Adrian Mutu.