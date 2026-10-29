Noul San Siro va fi cel mai modern stadion italian! Cum ar urma să arate viitoarea ”bijuterie” a lui Inter și AC Milan

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, iar aceasta va fi pusă la pământ până în anul 2032. Simultan, în orașul milanez va fi construită o nouă casă pentru AC Milan și Inter. Cele două echipe vor continua să împartă terenul propriu și din deceniul viitor. Totuși, vor exista și schimbări radicale față de actualul stadion.

Noul San Siro va oferi o experiență modernă

Planul noii arene din oraș va aduce multe modificări față de situația actuală. Spre deosebire bătrânul stadion din Milano, care are formă dreptunghiulară, noul San Siro va fi construit în formă ovală. Stadionul va putea găzdui aproximativ 71.500 de spectatori în timpul unui singur eveniment. Vestea este îmbucurătoare pentru fanii lui AC Milan și ai lui Inter. Inițial, planul stadionului prevedea numai 60.000 de locuri, conform .

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Un factor important ar fi și numărul oaspeților ce vor putea fi primiți pe stadion. Nu mai puțin de 13.000 de suporteri vor putea face deplasări la Milano. Aceștia vor putea beneficia de mai multe facilități, ca fanii gazdelor. San Siro va fi dotat cu lifturi pentru inelele 2 și 3, dar și cu scări rulante. Planul prevede accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în toate sectoarele stadionului, fapt ce nu se poate realiza în prezent.

Peluzele stadionului vor oferi o presiune suplimentară pentru jucătorii adverși. Sectoarele din spatele porților vor fi construite pe o pantă de 37 de grade, similare cu cele de pe Signal Iduna Park, unde stau suporterii Borussiei Dortmund. Mai mult, fanii vor putea beneficia de mai multe spații comerciale, dar și o parcare subterană. Aceștia sunt îndemnați să vină cu mașinile proprii pentru a nu suprasolicita sistemul de transport în comun.

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San Siro va fi cel mai modern stadion din Italia

Proiectul noului stadion al lui Inter și AC Milan este unul ambițios și din punct de vedere al tehnologiei. Arena va dispune de mai multe becuri LED, de ultimă generație, ce vor putea lumina în roșu și albastru, în funcție de echipa gazdă a partidei.

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Cele două cluburi au investit 100 de milioane de euro pentru a oferi cea mai bună acustică din țară. San Siro va beneficia de o izolație premium, fonoabsorbantă. Astfel, nu va crea disconfort în preajma stadionului și va păstra întreaga atmosferă în interiorul arenei.

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și AC Milan va fi dotată cu ecrane gigantice. Acestea vor reda imagini din timpul jocului, dar și statistici, pentru a oferi o experiență unică în timpul partidelor celor două echipe.

Echipele din Milano ar fi dispuse să adopte modelul altor cluburi de succes din Europa și să scoată la licitație drepturile de denumire ale stadionului. Astfel, în numele complet al arenei, va fi adăugat un sponsor. Cerințele financiare ar fi destul de piperate. AC Milan și Inter ar dori aproximativ 25-30 de milioane de euro pentru a oferi acest beneficiu unui brand, arată .

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Deși demersul se află în faza incipientă, mai multe companii și-ar fi arătat interesul pentru a cumpăra drepturile de denumire ale viitoarei arene. Conform sursei menționate, Generali ar fi unul dintre competitorii viitoarei licitații. Pe lângă compania de asigurări, Enel ar putea avea un avantaj uriaș. Distribuitorul de energie electrică are contracte active de colaborare atât cu AC Milan, cât și cu Inter.