Noul secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului a manageriat un hotel și un motel. Firma a fost dată în judecată pentru neplata datoriilor

Pe 11 decembrie 2025, Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a fost numit de premierul Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În martie 2025, Mureșan fusese numit consilier onorific al lui Marcel Ciolacu, care și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pe 6 mai 2025.

Firma înființată de Corneliu Mureșan administrează un motel și un hotel

Corneliu Mureșan a fost și subprefect al județului Alba, funcție din care și-a dat demisia pentru a candida la președinția Consiliului Județean Alba. Potrivit cv-ului său, Mureșan a fost, între aprilie 2012 și decembrie 2021, managing partner la societatea comercială Good Food & Hosting SRL, care administrează activitatea Motelului Dacia și a Hotelului Clasic, ambele din Sebeș.

Domeniul de activitate al firmei este restaurante, cazare și alte servicii de cazare, iar responsabilitatea lui Mureșan a fost să conducă societăți ce numărau 35 de angajați. Firma a fost înființată în 2012, iar Corneliu Mureșan a avut calitatea de administrator, dar și de asociat împreună cu alte trei persoane.

Conform declarației de interese din 2024, consultată de FANATIK, Mureșan este acționar în continuare la Good Food & Hosting SRL, cu 7 părți sociale a căror valoare este 70 de lei. Din același document reiese că Mureșan a încasat dividende în valoare de 10.898 lei de la firmă în ultimul an fiscal. În declarația din 2023, Mureșan a notat că a câștigat 199.871 lei . În declarația de avere din 2022, Mureșan a notat că a încasat dividende de 40.000 lei, dar și un salariu de director de 1.600 lei de la firmă.

Numele Good Food & Hosting SRL apare ca pârât într-un dosar al cărui obiect este „cerere de valoare redusă”, înregistrat pe 26 noiembrie 2024 la Judecătoria Alba-Iulia. Reclamant figurează compania E.ON. Asist Complet SA. În dosar se arată că reclamanta a solicitat instanței obligarea pârâtei Good Food & Hosting SRL la plata sumei de 1.809,98 de lei, cu titlu de debit principal, la plata dobânzii contractuale în cuantum de 0,05% începând cu data de 22.07.2022, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Firma lui Corneliu Mureșan a achitat datoria înaintea primului termen de judecată

În motivare, a precizat că între părţi s-au derulat raporturi contractuale în baza cărora reclamanta a efectuat verificări/revizii tehnice a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi operaţiuni de verificare tehnică a centralelor termice, inclusiv servicii adiţionale, precum dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalaţia de utilizare a gazelor naturale, iar corelativ s-a născut obligaţia pârâtei de plată pentru serviciile de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise, însă aceasta nu s-a conformat obligației de plată.

Prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 6.03.2025, reclamanta a precizat că pârâta a achitat debitul în integralitate anterior primului termen de judecată, astfel că se impune respingerea cererii sale ca rămasă fără obiect. Instanţa a reţinut că procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, cadrul procesual fiind stabilit prin cererile şi apărările formulate de către părţi. Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia formulează o pretenţie.

De asemenea, instanţa a subliniat că este necesar ca obiectul acesteia să fie determinat şi să existe, ceea ce presupune că dreptul pretins nu trebuie să se fi stins prin vreuna dintre modalităţile prevăzute de lege. În acord cu cele statuate de către legiuitor în cadrul art. 1469 alin. (1) C.civ. obligația se stinge prin plată atunci când prestaţia datorată este executată de bunăvoie.

Ce profit a înregistrat firma înființată de Corneliu Mureșan

În conformitate cu cele statuate de către legiuitor în cadrul art. 1472 C.civ. instanţa a reţinut că plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie. Astfel, în cauza dedusă judecăţii, obligaţia a fost stinsă prin plata voluntară efectuată de către pârâtă, iar cererea de valoare redusă a rămas fără obiect, motiv pentru care instanţa va respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta E.ON. Asist Complet SA., în contradictoriu cu pârâta Good Food & Hosting SRL, ca rămasă fără obiect.

Această decizie a fost luată pe 29 mai 2025, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Motelul Dacia, de 3 stele, are 35 de camere și dispune de două săli de restaurant în care se organizează evenimente private ca zile de naștere, majorate, botezuri, nunți, petreceri pentru firme și petreceri pentru copii. Hotelul Clasic, tot de 3 stele, este dotat cu 13 camere, un bar-restaurant, o cramă veche din 1903 și o terasă.

Conform datelor de la Ministerul de finanțe, Good Food & Hosting SRL a înregistrat un profit net de 44.446 lei în 2024, în condițiile în care cifra de afaceri a fost de 2,96 milioane lei, iar datoriile au fost de 1,25 milioane lei. Cel mai bun an al firmei prin care se derulează activitatea motelului și a hotelului a fost 2021, când profitul net a fost de 878.316 lei, la o cifră de afaceri de 3,7 milioane lei.