Noul șef al Vămilor, numit de Bolojan, pus de Gabriela Firea într-o funcție-cheie la Capitală după un scandal uriaș. Câte milioane avea Mihai Savin în conturile bancare

Numirea lui Mihai Savin ca șef al Vămilor de către premierul Ilie Bolojan aduce în prim-plan un personaj care a mai ocupat funcții în administrația publică, dar s-a remarcat și în mediul privat.

De el se leagă, indirect, și un episod controversat din perioada în care Primăria Capitalei era condusă de actualul europarlamentar Gabriela Firea. Savin îl înlocuiește pe Alexandru Bogdan Bălan în fruntea Autorității Vamale Române, acesta fiind eliberat din funcție la doar câteva luni după numire deoarece este vizat într-o anchetă penală, în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

Numele șefului Vămilor nu este, așa cum spuneam mai sus, unul nou în structurile statului. Înainte să ajungă în vârful Autorității Vamale, el ocupa postul de vicepreședinte. Parcursul său profesional include poziții bine plătite în companii importante, în special în zona serviciilor publice concesionate, acesta fiind șef la Apa Nova în trecut, printre altele. Savin a avut și un mandat destul de complicat în fruntea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din București (ASSMB), în anul 2019.

Mihai Savin avea un salariu frumușel la Apa Nova: 52.000 de lei pe lună

Potrivit declarației de avere din acea perioadă, recuperată de FANATIK, Mihai Savin a încasat venituri consistente înainte să ajungă la ASSMB. În 2019, el figura cu un venit anual de 624.000 de lei de la Apa Nova, companie unde era director general adjunct. Asta înseamnă că, pe lună, ajungea la un salariu de 52.000 de lei, o sumă considerabilă chiar și pentru standardele companiilor multinaționale din România. Tot în acea perioadă, mai încasa un salariu anual de 63.000 de la Veolia Apa Servicii și puțin peste 23.000 de lei de la Veolia Energie Iași.

Savin avea 3 milioane de lei în conturi pe vremea când era șef la ASSMB

Cumulul acestor venituri, alături de alte surse legale, se reflecta și în situația sa financiară. La momentul numirii în fruntea ASSMB, Mihai Savin avea în conturile bancare aproximativ 3 milioane de lei.

Contextul în care Mihai Savin a fost numit de fostul primar, , la ASSMB, în anul 2019 a fost unul extrem de controversat. Numirea sa a venit după demisia Danielei Blîndu, fost director general al instituției, când ASSMB se afla în mijlocul unui scandal legat de așa-zisele supraevaluări ale lucrărilor de modernizare de la Spitalul de Copii Gomoiu și Spitalul Foișor. Lucrările au fost începute în timpul mandatului lui și au fost continuate pe perioada în care la primărie era Firea.

Scandalul în urma căruia a fost numit la ASSMB: controverse și amenințări cu plângeri la DNA

În mai 2019, la ASSMB fusese numită director juridic Lavinia Coțofană, o fostă judecătoare de la Arad. Potrivit declarațiilor care au provocat un scandal uriaș atunci, Coțofană ar fi descoperit o serie de documente și nereguli grave cu privire la situația de la Gomoiu. După ce a analizat documentele Corpului de Control al Guvernului, Coțofană a redactat, pe 11 octombrie 2019, o plângere penală pe care voia să o depună la DNA. Se reclamau fapte precum înșelăciunea, deturnarea licitațiilor publice, fals în înscrisuri și abuz în serviciu. Plângerea nu a ajuns, însă, niciodată la DNA, aceeași Coțofană spunând că dosarul a fost băgat la sertar, acuzând, așadar, o mușamalizare.

Revenind la funcția actuală, în calitate de șef al Vămilor, Mihai Savin coordonează toate direcțiile regionale vamale și răspunde de încasarea taxelor vamale, accizelor și TVA la import.