Noul serial cu care Pro TV vrea să cucerească audiențele. Fanii “Clanul” îl vor adora. George Mihăiță și Șerban Pavlu vor juca în el

Protv pregătește un nou serial pentru publicul român. După ce s-au observat cifrele mari de audiență pentru pelicula ”Clanul” se va încerca din nou a se capta atenția telespectatorilor, printr-o producție în care vor juca îndrăgiții actori George Mihăiță sau Șerban Pavlu.

Noul serial care fi difuzat pe Protv

și deja se fac filmările. Pelicula este intitulată ”Tătuțu”, în cre actor principal va fi George Mihăiță. Acțiunea va fi foarte interesantă, căci se vor reda secvențe de acum două decenii, de dinainte de evenimentele Clanului.

iar actorii, imaginile și anumite evenimente vor fi adaptate după acea perioadă, când România cunoștea ascensiunea unui nou secol, XXI, și încă redescoperea libertatea de după comunism.

Reprezentanții serialului sunt și ei curioși de ceea ce va rezulta. Până atunci, se depune muncă și se încearcă a nu se scăpa niciun detaliu. Asta și pentru că se dorește retrăirea sentimentelor de odinioară, când unii dintre telespectatori erau copii.

”Reacția telespectatorilor a fost pe măsura a ceea ce „Clanul” a dorit să transmită, iar felul în care ei au devenit fani ai serialului și au îndrăgit personajele ne-a făcut să vrem să continuăm, dar nu oricum, ci cu începutul!

Alături de Anghel, Lia și echipa din spate, care ne-a devenit familie, demarăm o nouă producție care implică foarte multe lucruri – imagine, look, locații, haine, recuzită – toate de acum 20 de ani, plus alte lucruri pe care le veți descoperi pe parcurs. Noi am dat astăzi primul rec și abia așteptăm să vedeți rezultatul”, a declarat Delia Mihai, Head of Fiction Production Pro TV.

Serialul ”Tătuțu” se promite a fi unul memorabil

Tot în noua poveste, din anii 2000, vom afla cum a ajuns Costoiu să aibă propria brigadă sau cine l-a ajuta pe Bebe Măcelaru să fie în fruntea Clanului. Nu în ultimul rând, vom descoperi și cine l-a ajutat să se numească ”Tătuțu”.

”Ne bucurăm de fiecare dată atunci când publicul primește programele noastre cu atât de multă pasiune, pentru că, pe lângă audiențele care au clasat serialul în topul preferințelor celor de acasă, oamenii au creat o conexiune cu personajele.

Oamenii au trăit fiecare minut de difuzare, lucru care nu poate decât să ne arate, încă o dată, că ceea ce facem ajunge la inimile telespectatorilor”, a spus și Antonii Mangov, Programming Director Protv.