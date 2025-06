Noul sezon Insula iubirii vine cu o ispită căreia nimeni nu-i ghicește vârsta: „Toți îmi dau 25 de ani”. Surpriza din buletin

Primele ispite masculine anunțate din noul sezon Insula iubirii le dau lecții femeilor nu doar din punct de vedere amoros, ci și în materie de îngrijire corporală. FANATIK le-a aflat secretele celor trei bărbați care au mers în Thailanda să pună la încercare cuplurile care au dat testul suprem al fidelității.

Ispitele masculine din noul sezon Insula iubirii, obsedate de corpurile lor

George, Cătălin și Narcis sunt trei dintre cei mai așteptați bărbați ai acestei veri, cei care vor pune pe jar femeile din fața micilor ecrane odată cu lansarea oficială a Insula iubirii.

Ispitele masculine din noul sezon de la Insula iubirii, dezvăluite acum două zile de Antena 1, s-au pregătit intens pentru cel mai fierbinte reality-show din România nu doar din punct de vedere psihic, ci și fizic. Dincolo de antrenamentele de la sală, de întreținerea masei musculare, Cătălin Brînză, și Narcis Bujor apelează și la câteva trucuri pentru a arăta mai tineri decât vârstele lor: creme, tratamente faciale și aloe vera!

George, supranumit și Jaguarul, se lovește deseori de prejudecăți atunci când vine vorba de vârsta lui. Mulți îi dau 24 sau 25 de ani, însă, în buletin scrie cu totul altceva. Cum a reușit își ”reducă” vârsta, ne-a dezvăluit în exclusivitate!

Pentru Cătălin Brînză, a avea un corp de invidiat nu reprezintă totul atunci când vine vorba de cucerit o femeie, însă tânărul ne-a spus că e destul de relevant și aspectul fizic. Bărbatul stabilit în Marea Britanie, unde este directorul unui important brand de haine, are mare grijă la alimentație și, dincolo de hrană și mișcare, pune mare accent pe somn. Odihna e esențială pentru o stare generală de bine, ne mărturisește Cătălin.

Arată de 25 de ani, dar buletinul spune altceva. Jaguarul de la Insulă dezvăluie cum le păcălește pe femei

„Aspectul fizic contează, dar nu e totul. E primul impact, dar nu și cel care rămâne. Am grijă de mine pentru că respect felul în care mă prezint în lume. Sport zilnic, alimentație echilibrată, odihnă și o minte clară. Pentru mine, fizicul e doar reflexia a ceea ce construiesc în interior”, a declarat Cătălin Brînză, una din ispitele din noul sezon Insula iubirii, în exclusivitate pentru FANATIK.

Un alt afacerist din gama noilor cuceritori ai show-ului de la Antena 1, George Ivănescu, cel care deține o cunoscută cafenea în Deva, ne-a spus care sunt ”obsesiile” sale de zi cu zi și cum reușește ca la 33 de ani să arate de 25.

Jaguarul de la Insula iubirii nu iese niciodată din casă fără să își aranjeze părul. A făcut o adevărată fixație din asta, iar pe lângă îngrijirea podoabei capilare, și tatuajele merită să fie ”răsfățate”. Tânărul ne-a mărturisit că pentru ca acestea să strălucească mereu, se dă pe corp cu aloe vera.

„Contează foarte mult aspectul fizic pentru mine! Am grijă de corpul meu 24/24. Îmi place să fiu mereu curat, mă dau cu 4 creme pe zi și consider că părul este oglinda ta. Am o fixație în legătură cu părul, stau cam o oră pe zi ca să îl aranjez și din 2 în 2 zile îl spăl cu toate produsele de care are nevoie.

Pasiunea mea sunt tatuajele, dar și ele au nevoie de multă Aloe Vera ca să strălucească. Am un noroc, cremele mă fac să arăt de 24 sau 25 de ani, iar femeilor nu le vină să creadă când aud că am 33 de ani. Jaguarul este un job, nu o pasiune!”, a declarat George Jaguarul, pentru FANATIK.

Narcis: „În fiecare săptămână, trebuie să mă tund”

Narcis Bujor, o altă ispită masculină gata să frângă inimi, ne-a relatat că merge zi de zi la sală și că în fiecare săptămână are programare la coafor.

„Aspectul fizic contează foarte mult. Investesc timp în fiecare zi, mergând la sală. În fiecare săptămână, trebuie să mă tund. Mai merg și la unele tratamente faciale, e important să avem grijă de noi și igiena noastră. Contează prezentarea. Aspectul fizic este primul impact”, ne-a spus Narcis.

Noul sezon Insula iubirii va avea premiera în curând. care a spulberat audiențele anul trecut, vine cu noi povești de iubire care mai de care mai spectaculoase, cu perechi care vor trece prin momente complicate din cauza ispitelor, testându-și relația în fața unei țări întregi.