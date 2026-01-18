Sport

Noul star al Barcelonei ar putea să plece la PSG pentru o sumă infimă! Cum a reacționat Luis Enrique

Noul star de la Barcelona își dorește să plece de la echipă în această iarnă și ar fi mărturisit colegilor în vestiar că ar putea să semneze cu PSG. Cum a comentat Luis Enrique situația.
Bogdan Mariș
18.01.2026 | 05:00
Noul star al Barcelonei ar putea sa plece la PSG pentru o suma infima Cum a reactionat Luis Enrique
Dro Fernandez ar putea să plece de la Barcelona în această iarnă. FOTO: Hepta
Pedro „Dro” Fernandez (18 ani) a debutat în acest sezon la Barcelona și este văzut drept noul star din La Masia, însă fotbalistul nu este mulțumit de situația în care se află și nu dorește să își prelungească înțelegerea, care expiră în 2027. Acesta ar fi mărtusirit coechipierilor în vestiar că va pleca la Paris Saint-Germain încă din această iarnă.

Noul star al Barcelonei, aproape de un transfer la PSG. Cât ar putea încasa catalanii în schimbul său

La bază mijlocaș ofensiv, Dro poate evolua și ca mijlocaș central sau în banda stângă a atacului, iar concurența pe aceste posturi e acerbă la Barcelona, tânărul jucător avându-i drept rivali pe Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermin Lopez, Raphinha sau Marcus Rashford, dar și pe Gavi, după ce acesta va reveni pe gazon.

În acest context, Dro nu își dorește să semneze un nou contract cu formația catalană, înțelegerea sa actuală fiind valabilă până la finalul sezonului următor. Fotbalistul de 18 ani are o clauză de reziliere de doar 6 milioane de euro, pe care mai multe formații ar fi dispuse să o achite încă din această iarnă.

Conform Mundo Deportivo, Dro ar fi mărturisit colegilor în vestiar că va semna cu campioana Europei, Paris Saint-Germain, în această iarnă, informația fiind confirmată și de mai multe persoane din cadrul clubului catalan. Barcelona urma să îi propună un nou contract tânărului jucător, însă șansele ca acesta să continue par reduse în acest moment.

Cum a comentat Luis Enrique posibilul transfer al lui Dro la PSG

Antrenorul celor de la PSG, Luis Enrique, a fost întrebat după victoria cu Lille (3-0) despre posibilitatea ca Dro Fernandez să ajungă la Paris în această iarnă, însă răspunsul tehnicianului spaniol a fost evaziv: „Nu știu, nu răspund”. În ultimul deceniu, PSG a cumpărat mai mulți jucători importanți de la Barcelona.

Evident, mutarea cea mai grandioasă a fost transferul lui Neymar din 2017, suma plătită de parizieni, 222 de milioane de euro, reprezentând și în acest moment recordul pentru cea mai scumpă mutare din istoria fotbalului. În 2023, actualul Balon de Aur, Ousmane Dembele, era achiziționat de parizieni cu 50 de milioane de euro de la formația catalană.

În câte partide a evoluat Dro pentru Barcelona

Dro a debutat la Barcelona pe 28 septembrie, fiind titularizat de Hansi Flick pentru duelul cu Real Sociedad, pe care formația catalană l-a câștigat cu 2-1. Fotbalistul cu origini filipineze a evoluat în alte 4 partide, 3 în La Liga și una în UEFA Champions League, oferind o pasă decisivă în duelul cu Olympiacos (6-1).

