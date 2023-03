Noul telefon Samsung care costă doar 1.000 de lei. Ce alte modele a mai lansat compania

Samsung vine cu noi produse în această primăvară, pentru orice tip de buzunar. Compania a lansat mai multe modele din seria Galaxy A, la prețuri extrem de accesibile. Asta în condițiile în care anual, sute de mii de telefoane din această serie ajung să fi vândute.

Telefonul Samsung care costă doar 1.000 de lei

Ce trebuie să știe cei care vor să își achiziționeze ? În primul rând bateria are o capacitate mare. De asemenea, cel mai scump model, care costă doar 2.600 de lei ajunge să aibă anumite funcții precum modelele de vârf din gamă.

Cel mai ieftin telefon pus la dispoziție de Samsung este modelul Galaxy A 14 4G, 64 GB. Acesta costă doar 999 lei și are o baterie de 5.000 mAh. Telefon poate fi achiziționat atât în variată 4G cât și 5G și are un ecran de 6,6 inch. De asemenea, acesta are o greutate de doar 200 de grame.

Galax A 14 permite extinderea stocării cu card micro-SD până la 1 TB. Ce poze poți să faci cu un astfel de telefon? Camera foto principală triplă are următoarele specificații: 50 MP, f/1.8, pentru modul wide, 5 MP, f/2.2, pentru modul ultrawide și 2 MP, f/2.4, pentru macro.

Nici camera din față, pentru selfie, nu se lasă mai prejos. Aceasta are 13 MP, f/2.0, (wide). Să aflăm însă prețurile și în funcție de memoria RAM. Astfel, dacă Galaxy A 14 4G, 64 GB, costă doar 999 lei, iar Galaxy A14, 4G, 128 GB, ajunge la 1.049 lei.

Ce specificații au telefoanele din seria Galaxy A

Modelul Galaxy A14 5G, 64 GB, costă 1.099 lei, în timp ce Galaxy A14 5G, 128 GB, se vinde la prețul de 1.199 lei. Trecem mai departe la Samsung Galaxy A34. Acest model este ceva mai scump însă are și alte specificații. Ecranul telefonului este de 6,6 inci, iar acesta cântărește 199 grame.

În ceea ce privește bateria, la fel ca și modelul anterior, aceasta este tot de 5.000 mAh. La capitolul fotografii, camera principală triplă are următoarele specificații: 48 MP, f/1.8, 26mm pentru modul wide, 8 MP, f/2.2, 123˚ pentru ultrawide și 5 MP, f/2.4, pentru macro.

De cealaltă parte, camera de selfie este de 13 MP, f/2.2, (wide). Prețul pentru un astfel de telefon, 5G, 128 GB, pornește de la 1.899 lei. Pe de altă parte, pentru un Samsung Galaxy A34 5G, 256 GB, prețul este de 2.199 lei, având în vedere că memoria are o capacitate dublă.

Cât costă telefonul Samsung Galaxy 54

Mergem la ultimul model Samsung din seria Galaxy A. Este vorba despre Galaxy A54, care are un ecran de 6,4 inci și este cu câteva grame mai greu decât A34. Evident, acesta este și mai scump. În ceea ce privește camera principală triplă, aceasta are specificații mai bune decât la A34.

Vorbim despre 50 MP, f/1.8, pentru modul wide, 12 MP, f/2.2, 123˚ pentru ultrawide și 5 MP, f/2.4, pentru macro. De asemenea, acest telefon Camera din față în schimb are 32 MP, f/2.2, 26mm (wide). Cei interesați de una astfel de model în schimb vor fi nevoiți să scoată din buzunare peste 2.000 de lei.

Conform celor de la Samsung, modelul Galaxy A54, 128 GB, costă 2.399 lei. De cealaltă parte, modelul Galaxy A54, 256 GB, de vinde cu 2.600 lei. Trebuie menționat faptul că modelele A54 și A34 sunt disponibile în patru variante de culoare.