Noul transfer al CFR-ului l-a lăsat mască pe Marius Șumudică: „Nu am crezut că a venit la echipa asta”

CFR Cluj transferă pe bandă rulantă pentru a-i asigura lui Marius Șumudică un lot cu care să facă performanță nu doar pe plan intern, ci și în noul sezon european. După Denis Rusu, Claudiu Petrila, Jonathan Rodriguez, respectiv , în Gruia a ajuns și Anas Tahiri un belgian cu cetățenie marocană adus din postura de jucător liber de contract după despărțirea de RKC Waalwijk (Olanda).

De altfel, tehnicianul s-a declarat încântat de această mutare și a dezvăluit că mijlocașul central în vârstă de 26 de ani a fost la un moment chiar și în vizorul turcilor de la Beșiktaș. „Când l-am urmărit, eu nu am crezut că a venit la echipa asta”, a mărturisit „Șumi”, impresionat de calitățile noului fotbalist al campioanei.

Înainte să ajungă în Olanda, Tahiri a evoluat doar pentru echipe din campionatul Belgiei. La CFR a fost adus pentru a suplini plecarea lui Mihai Bordeianu, care se va întoarce la Al Qadisiyah, în Arabia Saudită.

Marius Șumudică, impresionat de noul transfer al campioanei

„Eu consider că am adus un jucător bun, e vorba despre Tahiri. Poate face diferența. Când l-am urmărit, eu nu am crezut că a venit la echipa asta. Nu am crezut!

Știam că Besiktas a vrut să plătească pentru el o sumă de bani acum 2 ani, în 2019, și nu s-au înțeles cu echipa din Olanda să îl aducă. Uite că Marian Copilu (n.r. președintele echipei) a reușit să îl aducă!

Veți vedea la momentul în care vom începe, cred că voi găsi soluțiile necesare și le voi da încrederea necesară lui Deac, Costache, Păun. Au demonstrat că pot rezolva situații de 1 la 1”, a declarat Marius Șumudică la .

„Vom juca un fotbal care să placă ochiului, dar care să rotunjească conturile CFR-ului”

De asemenea, tehnicianul a dat asigurări că elevii săi vor practica . „Nu am întâlnit așa echipă organizată ca la CFR Cluj. Un președinte, care nu înțelegeam de ce e așa de slab, dar mănâncă o dată pe zi și e de dimineața până seara la stadion și toți care sunt angrenați în club, mă refer la marketing, la birouri.

Toată lumea e implicată, e profesionistă. Suntem în discuție cu câțiva jucători, domnul Marian Copilu se ocupă. Am un președinte care cunoaște foarte bine, am un departament de scouting, care se uită la jucători și luăm decizia care credem că va fi cea mai optimă.

Eu îl iau pe Hoban cu mine în cantonament, vreau să-l văd. De ce să îl dau pe Hoban și să cheltuim alți bani să luăm un nou jucător, când pot redescoperi un nou fotbalist?

Cum ar fi Hoban, care acoperă bine mijlocul terenului, e un jucător profesionist, cu multă experiență care ne poate ajuta mult. Cred că mai trebuie să aducem 2-3 jucători și atunci vom fi din nou o forță.

Ne vom bate din nou pentru trofee. Vom juca un fotbal care să placă ochiului, dar care să rotunjească conturile CFR-ului”, a explicat Marius Șumudică.