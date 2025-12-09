Noul transfer al FCSB-ului, la un pas de Dinamo! „L-am avut în cantonament, dar nu a avut timp să-i semneze contractul”

ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la un acord cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, iar în cazul în care formația „roș-albastră” se va înțelege și cu jucătorul, acesta va face pasul în iarnă către campioana României. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că fotbalistul a fost aproape să semneze cu „roș-albii” în urmă cu doi ani și jumătate, înainte de a ajunge la Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru, aproape de Dinamo. Dezvăluirile lui Andrei Nicolescu

Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a început fotbalul în țara natală, trecând mai apoi pe la academii din Austria și Anglia, înainte de a ajunge la Rangers. În urmă cu doi ani și jumătate, fotbalistul și-a început prima experiență în România, la Hermannstadt, însă Andrei Nicolescu a dezvăluit că acesta a fost aproape de Dinamo. „Dacă semna acum doi ani cu noi, nu mai avea nicio șansă să îl transfere FCSB acum. L-am avut în cantonament și la Săftica.

ADVERTISEMENT

Era liber de contract, a fost cu noi în cantonament, a venit la Săftica, i-am propus contractul și acel administrator special care era atunci (n.r. Vlad Iacob) nu a avut timp să-i semneze contractul și a venit Dani Coman într-o seară, l-a luat la Hermannstadt și a semnat.

Era o discuție în care administratorul a spus că trebuie să se uite și el atent la jucător, să vadă dacă are sens transferul. Atunci, Dinamo avea convulsii multe”, a declarat președintele lui Dinamo la . Despre această situație . Transferul lui încă de la începutul lunii decembrie.

ADVERTISEMENT

Se luptă Dinamo pentru titlu? Ce a declarat Andrei Nicolescu

Dinamo se află momentan pe locul 3, la 4 puncte de liderul Rapid, însă Andrei Nicolescu a afirmat că obiectivul „câinilor” rămâne o calificare în cupele europene. „Noi vrem să ne batem pentru un loc de cupă europeană și dacă avem posibilitatea unei lupte la titlu, de ce nu? Dar n-avem o presiune pentru asta, nu cred că se vorbește foarte mult despre asta la noi.

ADVERTISEMENT

Pentru noi e foarte important play-off-ul și un loc de cupă europeană”, a afirmat președintele lui Dinamo, care a vorbit și despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off: „FCSB e acolo, mai sunt 9 meciuri anul viitor, mai sunt 27 de puncte după pauză. Vorbim de 2-3 puncte, o etapă-două”.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre transferurile de la Dinamo

Oficialul „câinilor” a analizat și obiectivele clubului în următoarele perioade de transferuri: „Ne mai trebuie 2-3 jucători pentru îndeplinirea obiectivului. Dacă ne calificăm în cupele europene, ne trebuie un lot reconfigurat, cu cel puțin 3, dacă nu 4 jucători suplimentari.

ADVERTISEMENT

Dar, noi avem destul de mulți jucători împrumutați și nu ne facem planul de acum, o să începem în aprilie să și monitorizăm ce se întâmplă cu cei împrumutați, speranța mea și a clubului e că vor răsări niște jucători. În anumite locuri, suferim în acest moment. Ne-am gândit că o să avem anumite rezultate, dar anumiți jucători nu au ajuns la nivelul dorit de noi, de aceea ne gândim să fim acolo, să întărim”.