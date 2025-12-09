Sport

Noul transfer al FCSB-ului, la un pas de Dinamo! „L-am avut în cantonament, dar nu a avut timp să-i semneze contractul”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că un jucător care va semna cu FCSB a fost aproape de formația „roș-albă”, însă mutarea a căzut dintr-un motiv incredibil.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 20:17
Noul transfer al FCSBului la un pas de Dinamo Lam avut in cantonament dar nu a avut timp sai semneze contractul
ULTIMA ORĂ
Kevin Ciubotaru a fost foarte aproape de Dinamo. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la un acord cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, iar în cazul în care formația „roș-albastră” se va înțelege și cu jucătorul, acesta va face pasul în iarnă către campioana României. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că fotbalistul a fost aproape să semneze cu „roș-albii” în urmă cu doi ani și jumătate, înainte de a ajunge la Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru, aproape de Dinamo. Dezvăluirile lui Andrei Nicolescu

Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a început fotbalul în țara natală, trecând mai apoi pe la academii din Austria și Anglia, înainte de a ajunge la Rangers. În urmă cu doi ani și jumătate, fotbalistul și-a început prima experiență în România, la Hermannstadt, însă Andrei Nicolescu a dezvăluit că acesta a fost aproape de Dinamo. „Dacă semna acum doi ani cu noi, nu mai avea nicio șansă să îl transfere FCSB acum. L-am avut în cantonament și la Săftica.

ADVERTISEMENT

Era liber de contract, a fost cu noi în cantonament, a venit la Săftica, i-am propus contractul și acel administrator special care era atunci (n.r. Vlad Iacob) nu a avut timp să-i semneze contractul și a venit Dani Coman într-o seară, l-a luat la Hermannstadt și a semnat.

Era o discuție în care administratorul a spus că trebuie să se uite și el atent la jucător, să vadă dacă are sens transferul. Atunci, Dinamo avea convulsii multe”, a declarat președintele lui Dinamo la TV Prima Sport. Despre această situație a vorbit și Dani Coman, într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK încă de la începutul lunii decembrie.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru...
Digi24.ro
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare

Se luptă Dinamo pentru titlu? Ce a declarat Andrei Nicolescu

Dinamo se află momentan pe locul 3, la 4 puncte de liderul Rapid, însă Andrei Nicolescu a afirmat că obiectivul „câinilor” rămâne o calificare în cupele europene. „Noi vrem să ne batem pentru un loc de cupă europeană și dacă avem posibilitatea unei lupte la titlu, de ce nu? Dar n-avem o presiune pentru asta, nu cred că se vorbește foarte mult despre asta la noi.

ADVERTISEMENT
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat...
Digisport.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Pentru noi e foarte important play-off-ul și un loc de cupă europeană”, a afirmat președintele lui Dinamo, care a vorbit și despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off: „FCSB e acolo, mai sunt 9 meciuri anul viitor, mai sunt 27 de puncte după pauză. Vorbim de 2-3 puncte, o etapă-două”.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre transferurile de la Dinamo

Oficialul „câinilor” a analizat și obiectivele clubului în următoarele perioade de transferuri: „Ne mai trebuie 2-3 jucători pentru îndeplinirea obiectivului. Dacă ne calificăm în cupele europene, ne trebuie un lot reconfigurat, cu cel puțin 3, dacă nu 4 jucători suplimentari.

ADVERTISEMENT

Dar, noi avem destul de mulți jucători împrumutați și nu ne facem planul de acum, o să începem în aprilie să și monitorizăm ce se întâmplă cu cei împrumutați, speranța mea și a clubului e că vor răsări niște jucători. În anumite locuri, suferim în acest moment. Ne-am gândit că o să avem anumite rezultate, dar anumiți jucători nu au ajuns la nivelul dorit de noi, de aceea ne gândim să fim acolo, să întărim”.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Victorie clară în primul sfert...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Victorie clară în primul sfert de finală! Învingătoarea revine în semifinale după 17 ani
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o...
Fanatik
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Bayern o întâlnește acum pe Sporting
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Alexa, mărturisiri uluitoare despre conflictul violent cu Anamaria Prodan: 'E prea ușor...
iamsport.ro
Dan Alexa, mărturisiri uluitoare despre conflictul violent cu Anamaria Prodan: 'E prea ușor să dai într-o femeie, dar era foarte posibil să se întâmple asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!