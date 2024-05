Noul transfer al lui FCSB, în tribune la Universitatea Craiova – U Cluj. A fost imediat luat la întrebări de fani

U Cluj s-a duelat cu Universitatea Craiova în barajul pentru Conference League. S-au impus oltenii, 1-0, iar marea absență pentru clujeni a fost golgheterul Daniel Popa. Acesta a acuzat probleme medicale și, oricum, .

Fotbalistul dorit de Gigi Becali a vorbit despre transferul la FCSB

Daniel Popa (28 de ani) este fotbalistul din SuperLiga dorit de Gigi Becali. Patronul celor de la , acesta s-a și înțeles deja cu cei de la U Cluj.

Latifundiarul din Pipera va achita 300.000 de euro pentru serviciile fotbalistului antrenat de Ioan Ovidiu Sabău și îi va oferi un salariu lunar în valoare de 16.000 de euro.

Fiind accidentat, Popa nu a putut evolua în barajul pentru Conference League cu Universitatea Craiova, așadar jucătorul a venit la stadion în postura de spectator alături de iubita sa.

Înainte de a intra pe arena Ion Oblemenco, atacantul celor de la U Cluj a fost întrebat dacă va merge la FCSB. Căutând intrarea pe stadion și fiind asaltat de jurnaliști, Daniel Popa nu a putut să evite întrebarea și a oferit și un răspuns imediat: “Vedem”.

Așadar, golgheterul celor de la U Cluj nu a dorit să ofere mai multe detalii până la oficializarea transferului. Daniel Popa a marcat în acest sezon de 11 ori și a oferit 5 pase de gol.

Transferul lui Daniel Popa la FCSB confirmat de Gigi Becali și de conducerea lui U Cluj

“Daniel Popa, deja am negociat cu el. Doar trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul lui. Dacă are o clauză, impresarul jucătorului poate să negocieze.

Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză, noi vrem să negociem cu clubul. Daniel Popa este pariul meu. Nu costă mult, e pariul meu. Mie îmi plăcea de el de când era la Dinamo”, a declarat Gigi Becali la .

“La Daniel e o situație diferită, pentru că pe el nu ne putem baza în baraj, are o problemă musculară. Din punctul nostru de vedere, are o clauză de reziliere de 300.000 de euro.

FCSB s-a înțeles cu jucătorul și în această seară s-au înțeles și cluburile pentru această clauză, de 300.000. Este o pierdere. Da, e un acord de principiu. E o șansă și pentru jucător, și-a făcut datoria față de noi”, a declarat Radu Constantea, președintele lui U Cluj, pentru sursa citată.