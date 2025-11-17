Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mutarea anunțată de Mihai Stoica, exclusiv la FANATIK, s-a realizat în cele din urmă, iar luni, 17 noiembrie, jucătorii s-au întâlnit cu , cel care va prelua o mare parte din sarcinile de scouting. Florin Cernat și-a intrat în pâine la FCSB și a făcut cunoștință deja cu jucătorii.

Florin Cernat, transferul realizat de Meme Stoica la FCSB, a fost prezentat jucătorilor

Florin Cernat, ultima dată la FC Voluntari, a făcut, în cele din urmă, trecerea la FCSB, acolo unde era așteptat de ceva săptămâni. Acesta a fost prezent astăzi la antrenamentul echipei roș-albastre, unde s-a întâlnit cu jucătorii și s-a prezentat în fața lor, conform informațiilor FANATIK. Fost jucător chiar la rivala Dinamo, în startul carierei, Cernat a fost recomandat de Mihai Stoica la campioana României și Gigi Becali a acceptat propunerea, însă după ce a pus niște condiții despre care a vorbit exclusiv în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Omul de afaceri a dezvăluit că aducerea noului director sportiv se va face doar după ce finul său, primarul Pandele, va fi de acord și va da undă verde pentru mutare. „Eu i-am spus doar dacă iau ok de la Florentin Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină.

E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune Mihai Stoica, el l-a recomandat. Zice că avem nevoie, că se pricepe, că știe, că o să ne ajute. Trebuie să avem oameni care știu, care se pricep la fotbal. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, a declarat Becali.

Ce spunea Mihai Stoica despre aducerea lui Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB

, iar acest lucru s-a întâmplat. Oficialul de la FCSB caută jucători în această perioadă, pentru a întări echipa bucureșteană în iarnă, iar acum va fi ajutat și de către fostul său colaborator de la Oțelul Galați.

”Cernat pleacă după meciul pe care Voluntari îl va juca contra Corvinului. Vine încoace în perioada asta de pauză competițională. (n.r. – Care va fi fișa postului?) Cernat va avea biroul în avion sau în mașină. Nu cred că îi dau birou la bază (n.r. – râde).

Este un om pe care îl cunosc bine, poate cel mai bine. De fapt, nu-l cunosc decât din 1993, deci sunt doar 32 de ani. Va căuta jucători. În afară de faptul că știu cum vede fotbalul, este și destul de bine conectat și asta contează foarte mult. Știi genul ăla de om despre care toată lumea vorbește frumos? Nu sunt eu ăla, în niciun caz, dar Florin Cernat așa este”, spunea Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Relația pe care Mihai Stoica și Florin Cernat o au. Se cunosc de zeci de ani

Mihai Stoica nu s-a ferit să vorbească și despre relația pe care o are cu Florin Cernat. Cei doi sunt chiar înrudiți, asta după ce Stoica a devenit nașul lui Florin Cernat după nunta acestuia. Ambii au fost la Oțelul Galați în anii ’90 și au avut o ascensiune comună spre vârful fotbalului din România.

„(n.r. Dacă Mihai Stoica a fost atunci cel care l-a anunțat în legătură cu interesul lui Dinamo pentru el) Nu mai știu, dar știu că am avut o discuție cu el și mi-a zis că o să mergem în București. Eu, când am auzit că merg în București, am zis ok, merg, nicio problemă.

Și la Galați era generația aia foarte bună, au jucat 3-4 ani la rând în UEFA atunci, și eu am jucat, era o generație foarte bună. La Dinamo când am venit, îți dai seama, era un vestiar greu. Și acum țin minte că am intrat în vestiar și nu găseam scaun. La un moment dat am auzit că a strigat Gică Mihali și a zis: ‘Moldovene, vino lângă mine’. Am nimerit între Mihali și Lupescu”, a povestit Cernat.

Cariera lui Florin Cernat

Florin Cernat a fost unul dintre cei mai talentați jucători ofensivi pe care România i-a produs în ultimii 25 de ani. Un număr 10 clasic, cu un stâng deosebit, care uneori, prin sclipirile sale, aducea aminte de Gică Hagi. Din păcate nu a reușit să aibă o carieră la fel de strălucită precum cea a „Regelui” și de acolo vin multe întrebări cu privire la potențialul neîmplinit.

A jucat pentru Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Viitorul sau FC Voluntari, aceasta din urmă fiind și echipa de la care s-a retras. Din 2018 a făcut parte din stafful formației ilfovene și a căpătat o experiență importantă în zona administrativă și sportivă.