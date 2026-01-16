Noul transfer al Rapidului, înțepături pentru rivale! Cum i-a cucerit deja pe fanii giuleșteni: „A fost fantastic când am dat gol cu FCSB”

ADVERTISEMENT

Rapid a mai bifat o achiziție în această iarnă. După împrumutul lui Daniel Paraschiv, giuleștenii și-au asigurat serviciile lui Robert Sălceanu, Dan Șucu plătind nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul fundașului lateral. Ce a declarat noul fotbalist din lotul lui Costel Gâlcă la momentul prezentării.

Rapid, un vis împlinit pentru Robert Sălceanu

Așa cum până la finalul sezonului. La prezentare, Sălceanu a mărturisit că semnarea contractului cu formația din Giulești reprezintă un vis îndeplinit.

„Salutare, rapidiști! Sunt Robert Sălceanu și aceasta este noul meu pas. Am venit la Rapid să muncesc, să cresc și să dau totul pentru tricoul vișiniu. Ne vedem pe Giulești, hai Rapid! Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid, un club cu o tradiție foarte importantă în România. Și mă bucur pentru că eu consider acest pas ca un cadou pentru că a venit în jurul zilei mele de naștere. E chiar un cadou de vis. Chiar e un vis.

Nu am simțit o presiune, prima oară am văzut în presă, m-au tot întrebat colegi și nu am vrut să le dau un răspuns. Am vrut să aștept, să fiu sigur că voi semna la Rapid și că totul va fi bine pentru mine. Este un vis de când sunt copil, să ajung să joc pentru cea mai mare echipă din România. Nu am apucat să joc pe Giulești. Mă aștept la foarte mulți suporteri și la o atmosferă foarte frumoasă. Chiar aștept să văd cum este să joc pe acest teren. Să mă bucur de atmosferă și de fotbal”, a declarat Robert Sălceanu în primul său interviu pentru Rapid TV.

Golul contra FCSB, cel mai frumos din cariera lui Sălceanu

Noul fotbalist de la Rapid nu a ezitat să îi înțepe pe rivalii de la FCSB. Mai exact, R este cel mai frumos din cariera sa.

„Când am jucat împotriva Rapidului, suporterii au venit în număr foarte mare și au încurajat echipa. Și chiar e o bucurie pentru jucătorii Rapidului că suporterii vin și în deplasare. La națională am fost coleg cu Vulturar, mă știu cu el, am fost de mici colegi. A fost un sentiment fantastic când am dat gol cu FCSB, fiind și primul gol din carieră. Mai ales, venind în fața FCSB-ului. Mi-am ajutat și echipa.

Cred că stau foarte bine în defensivă, am o forță foarte bună. Când eram mic îmi doream să joc pentru una dintre cele mai bune echipe din România. Mereu e loc de progres”, a încheiat Sălceanu.

Rapid a plătit nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul lui Robert Sălceanu.