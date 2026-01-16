Sport

Noul transfer al Rapidului, înțepături pentru rivale! Cum i-a cucerit deja pe fanii giuleșteni: „A fost fantastic când am dat gol cu FCSB”

Robert Sălceanu a oferit primele declarații în tricoul Rapidului. Noul jucător al giuleștenilor a ținut să lanseze înțepături pentru o rivală din SuperLiga.
Iulian Stoica
16.01.2026 | 09:15
Noul transfer al Rapidului intepaturi pentru rivale Cum ia cucerit deja pe fanii giulesteni A fost fantastic cand am dat gol cu FCSB
ULTIMA ORĂ
Robert Sălceanu, primele declarații după transferul la Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a mai bifat o achiziție în această iarnă. După împrumutul lui Daniel Paraschiv, giuleștenii și-au asigurat serviciile lui Robert Sălceanu, Dan Șucu plătind nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul fundașului lateral. Ce a declarat noul fotbalist din lotul lui Costel Gâlcă la momentul prezentării.

Rapid, un vis împlinit pentru Robert Sălceanu

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Robert Sălceanu a semnat cu Rapid, în timp ce Rareș Pop a fost împrumutat la Petrolul până la finalul sezonului. La prezentare, Sălceanu a mărturisit că semnarea contractului cu formația din Giulești reprezintă un vis îndeplinit.

ADVERTISEMENT

„Salutare, rapidiști! Sunt Robert Sălceanu și aceasta este noul meu pas. Am venit la Rapid să muncesc, să cresc și să dau totul pentru tricoul vișiniu. Ne vedem pe Giulești, hai Rapid! Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid, un club cu o tradiție foarte importantă în România. Și mă bucur pentru că eu consider acest pas ca un cadou pentru că a venit în jurul zilei mele de naștere. E chiar un cadou de vis. Chiar e un vis.

Nu am simțit o presiune, prima oară am văzut în presă, m-au tot întrebat colegi și nu am vrut să le dau un răspuns. Am vrut să aștept, să fiu sigur că voi semna la Rapid și că totul va fi bine pentru mine. Este un vis de când sunt copil, să ajung să joc pentru cea mai mare echipă din România. Nu am apucat să joc pe Giulești. Mă aștept la foarte mulți suporteri și la o atmosferă foarte frumoasă. Chiar aștept să văd cum este să joc pe acest teren. Să mă bucur de atmosferă și de fotbal”, a declarat Robert Sălceanu în primul său interviu pentru Rapid TV.

ADVERTISEMENT
VIDEO Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile de austeritate...
Digi24.ro
VIDEO Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile de austeritate ale Guvernului: „E o creștere consistentă”

Golul contra FCSB, cel mai frumos din cariera lui Sălceanu

Noul fotbalist de la Rapid nu a ezitat să îi înțepe pe rivalii de la FCSB. Mai exact, Robert Sălceanu a mărturisit că golul marcat împotriva campioanei en-titre este cel mai frumos din cariera sa.

ADVERTISEMENT
Au bătut palma cu Radu Drăgușin pentru transfer, dar ultimele 24 de ore...
Digisport.ro
Au bătut palma cu Radu Drăgușin pentru transfer, dar ultimele 24 de ore au schimbat totul: "E disperat să plece!"

„Când am jucat împotriva Rapidului, suporterii au venit în număr foarte mare și au încurajat echipa. Și chiar e o bucurie pentru jucătorii Rapidului că suporterii vin și în deplasare. La națională am fost coleg cu Vulturar, mă știu cu el, am fost de mici colegi. A fost un sentiment fantastic când am dat gol cu FCSB, fiind și primul gol din carieră. Mai ales, venind în fața FCSB-ului. Mi-am ajutat și echipa.

Cred că stau foarte bine în defensivă, am o forță foarte bună. Când eram mic îmi doream să joc pentru una dintre cele mai bune echipe din România. Mereu e loc de progres”, a încheiat Sălceanu.

ADVERTISEMENT

Rapid a plătit nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul lui Robert Sălceanu. Petrolul nu a rămas descoperită pe post, astfel că „găzarii”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-au înțeles cu Andres Dumitrescu.

  • 300.000 de euro este cota lui Robert Sălceanu
  • 16 meciuri, un gol și o pasă decisivă a adunat fundașul în acest sezon pentru Petrolul
Fiica lui Dan Petrescu a dat nas în nas cu căpitanul lui Chelsea...
Fanatik
Fiica lui Dan Petrescu a dat nas în nas cu căpitanul lui Chelsea și a urmat un moment incredibil: „Sunt mare fan al tatălui tău”. Foto
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o...
Fanatik
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins...
Fanatik
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul jucător de la PSV îl laudă pe Dennis Man: 'Ar avea șanse...
iamsport.ro
Fostul jucător de la PSV îl laudă pe Dennis Man: 'Ar avea șanse să ajungă din nou în top cinci campionate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!