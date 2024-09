Noul transfer al Rapidului l-a dat pe spate pe Marius Șumudică! Va fi titular cu U Cluj. Exclusiv

FC Rapid 1923 a efectuat mai multe , iar jucătorii aduși de noul antrenor al formației, anume , arată o formă de zile mari la antrenamente.

Noul transfer al Rapidului l-a dat pe spate pe Marius Șumudică! Va fi titular cu U Cluj

Formația de sub podul Grant s-a mișcat în această pauză internațională, giuleștenii reușind să legitimeze nu mai puțin de trei noi jucători, iar la .

Noii fotbaliști ajunși la Rapid București sunt: Constantin Grameni, Clinton N’Jie și Tobias Christensen, iar cel din urmă se prezintă într-o formă extraordinară la antrenamente.

Din informațiile FANATIK, noul transfer al Rapidului, Tobias Christensen, arată o formă extrem de bună la antrenamente și se anunță că va fi titular în partida cu Universitatea Cluj, din etapa a 9-a a Superligii României.

Tobias Christensen este primul jucător norvegian din istoria formației de sub Grant, însă acest lucru nu s-a făcut remarcat, mijlocașul adus de la Fehérvár FC reușind să arate o formă extrem de bună de la momentul sosirii la Rapid.

Tobias Christensen: „Am simțit că am fost dorit la Rapid”

Tobias Christensen a vorbit despre mutarea sa la Rapid într-un interviu acordat clubului. Norvegianul a recunoscut că negocierile cu Dan Șucu au decurs foarte bine, iar atmosfera din Giulești l-a convins să semneze. Mijlocașul și-a fixat și un obiectiv.

„(n.r. Te rog să îmi spui primele tale gânduri după acest transfer.) Sunt foarte fericit. Transferul a mers foarte repede. A durat doar câteva zile. De când am auzit de acest club, am avut câteva zile mai încărcate, însă acum sunt foarte fericit să fiu aici.

(n.r. Ce te-a atras la Rapid?) Ambițiile mari ale clubului și, desigur, fanii. Am văzut poze și videoclipuri cu ei și totul arăta foarte bine. Am simțit că am fost dorit la Rapid. A fost un amestec de mai multe lucruri și acum sunt bucuros să fiu aici.

(n.r. Care sunt obiectivele tale din acest sezon?) Sper să ajut să ducem Rapidul acolo unde îi este locul, în vârful clasamentului. Îmi doresc să fac tot ce pot. Aștept cu nerăbdare să joc în fața suporterilor. Abia aștept să dau tot ce am mai bun”, a declarat Tobias Christensen la primul său interviu din postura de jucător al Rapidului.