Noul transfer de la CFR Cluj a fost poreclit „Animalul” în vestiar. Câți bani a plătit Varga pentru înlocuitorul lui Louis Munteanu. Foto exclusiv

. Horia Ivanovici a oferit toate detaliile transferului la FANATIK SUPERLIGA. Vârful este internațional din Gambia, unde are 22 de selecții.

CFR Cluj s-a întărit în ofensivă: „Este absolut spectaculos”

Horia Ivanovici : „Conducerea s-a mișcat. I l-au adus pe Mohammed Badamosi, un atacant de 26 de ani din Gambia. Am intrat în posesia unei poze spectaculoase.

Să-l vedeți cât este de mare. Deja a fost supranumit în sânul echipei ‘Animalul’. Deci așa i se spune lui Badamosi. Are 1,96 metri. Uitați-vă puțin cum arată.

Marius Mitran a comentat amuzat: „NBA! Lebron James. Sigur n-a venit la U BT Cluj să joace în Euroligă?”. Adrian Ilie a completat: „Știi ce mai lipsea la poza asta? O minge de baschet”.

Horia Ivanovici a dezvăluit cifrele transferului: „Deci eu când am primit poza am râs cu lacrimi! Pur și simplu am început să râd. Eu am crezut că a intrat Mara la apă. David și Goliat. Uitați-vă cât e Badamosi. Dane, cât ești tu de solid cred că e cu un cap mai mare și decât tine la cum arată băiatul. Este absolut spectaculos.

Să vă spun despre efortul financiar pe care patronul Neluțu Varga l-a făcut pentru Badamosi. N-a fost ieftin. A costat 200.000 de euro, plus 50.000 la impresar, plus contract de 25.000 de euro pe lună”.

CFR Cluj continuă să plătească sume importante pe transferuri: „N-a încasat niciun ban”

Horia Ivanovici a subliniat eforturile pe care patronul Neluțu Varga le face: „Până își ia milioanele alea a scos 550.000 de euro din buzunar pentru Badamosi. Deci n-a încasat niciun ban și tot plătește. Știi cum e până nu ai banii în cont…”.

Adrian Ilie a făcut un exercițiu de imaginație cum ar putea să arate atacul lui CFR Cluj: „Cum ar fi să îl vezi pe Louis Munteanu cât e de mic să joace în față cu Badamosi acolo?”.