Noul transfer de la Dinamo, prima reacție după ce a semnat! Ce mesaj are pentru dinamoviști: „Vă promit asta!”

Noua achiziție a lui Dinamo București, Cristi Mihai, a vorbit pentru fanii „câinilor” și le-a făcut o promisiune înaintea unui nou sezon plin de speranță. Fostul mijlocaș a celor de la UTA i-a asigurat pe dinamoviști că va da tot ce poate pe terenul de fotbal pentru noua sa echipă.

Cristi Mihai, primele reacții pentru fanii din „Ștefan cel Mare” după ce a semnat pe o perioadă de 5 ani

Cristi Mihai va fi jucătorul celor de la Dinamo București pentru următorii 5 ani. C de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

După ce arădenii și-au jucat și ultimul meci în play-out, mijlocașul în vârstă de 20 de ani a oferit un prim interviu pentru suflarea dinamovistă, în care a povestit ce înseamnă pentru el că va avea șansa să joace la un club cu o asemenea tradiție.

„Când am ajuns în finala Ligii Elitelor, la U17, am jucat împotriva Viitorului. Atunci am simțit că pot să încep să cred că mingea nu va fi doar un destin, ci și preocuparea mea zi de zi, jobul meu. Pentru mine a fost un vis să debutez împotriva Galațiului, atât de tânăr. Nu mă așteptam, dar este total diferit față de liga a treia. Când am fost în vestiar cu acei jucători, mi-am spus că acesta este viitorul meu, trebuie să dau totul.

ADVERTISEMENT

Este o emoție puternică. De când am știut că voi semna cu Dinamo, mă tot gândeam unde am reușit să ajung. Mă gândeam că, odată ajuns la Dinamo, trebuie să dau totul la fiecare meci, la fiecare antrenament, să ajung un om de bază. Este un combustibil pentru mine, faptul că voi juca la un club atât de mare. Mă bucur să fac parte din această familie minunată și promit că voi da totul la fiecare meci!”, a spus Cristian Mihai pentru 48TV.

Dinamo vrea din nou în play-off în următorul sezon

Dinamo București a fost una dintre revelațiile acestui sezon, alături de Universitatea Cluj. După ce în urmă cu un an, „câinii roșii” au jucat baraj de menținere în prima ligă, în actuala stagiune au reușit să se califice în play-off și să facă mai multe meciuri bune de-a lungul sezonului.

ADVERTISEMENT

Obiectivul setat pentru următorul an este minimum locul 5, iar pentru acest lucru, dintre care 4-5 vor veni la echipă pentru a întări lotul: „Avem o listă de 35 de jucători, atât din țară, cât și de afară. Vorbim atât despre jucători under, cât și de cei cu maturitate sportivă. Legat de cei din străinătate, exemplul Politic ne-a ajutat. Adică jucători crescuți la academiile marilor cluburi, care odată reveniți acasă confirmă”, a spus Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK.