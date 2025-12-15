Sport

Noul transfer de la FCSB, prezent la meciul cu Unirea Slobozia! Mihai Stoica l-a adus la partidă

Surpriză în tribune la Unirea Slobozia - FCSB! Noul jucător al campioanei României și-a făcut apariția în loje alături de Mihai Stoica. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
15.12.2025 | 20:56
ULTIMA ORĂ
Andre Duarte, fundașul adus de FCSB din Ungaria, de la Újpest, este prezent în tribune la meciul pe care noua sa echipă îl joacă la Clinceni, împotriva celor de la Unirea Slobozia. Stoperul portughez și-a făcut apariția alături de Mihai Stoica, președintele clubului.

Campioana României a început deja campania de transferuri. Deși perioada de mercato nu s-a deschis în mod oficial, FCSB și-a asigurat semnătura lui Andre Duarte, un fundaș portughez care a evoluat în trecut și la FC U Craiova și care ultima oară a jucat în Ungaria, la Újpest.

Fundașul portughez nu are încă drept de joc pentru FCSB, însă a fost prezent în loje la meciul pe care campioana îl dispută în etapa cu numărul 20 din Superliga României, împotriva celor de la Unirea Slobozia. Andre Duarte a stat lângă Mihai Stoica și Cătălin Făiniși, ofițerul de presă al roș-albaștrilor.

Andre Duarte este primul transfer realizat de Gigi Becali la FCSB în perioada de iarnă. Fundașul portughez a impresionat la FC U Craiova în urmă cu câțiva ani, echipă de la care a ajuns în Italia, la Reggiana. A urmat apoi o aventură în Croația, iar în cele din urmă a fost transferat de maghiarii de la Újpest.

Probleme pentru Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB. Fundașul e acuzat de fostul club

Fotbalistul și-a încheiat socotelile cu echipa din campionatul maghiar înainte de finalizarea înțelegerii contractuale, iar FCSB a acționat din timp pentru a nu risca să îl rateze pe Andre Duarte. Totuși, portughezul ar putea avea probleme la FIFA, deoarece Újpest l-a dat în judecată pe jucător. Campioana României nu riscă însă sancțiuni, așa cum Mihai Stoica a explicat în exclusivitate pentru FANATIK.

„Bine că l-am adus pe Andre Duarte. Și aici aș vrea să dezmint o informație care a apărut aproape peste tot în presa de specialitate. O informație conform căreia noi am putea să plătim 1.700.000 de euro pentru că el și-a reziliat unilateral contractul și s-ar putea să avem surprize.

Ei bine, noi nu putem să avem nicio surpriză. Noi nu răspundem în solidar cu jucătorul. Jucătorul și-a reziliat unilateral contractul pentru că nu i s-a respectat contractul. Până când FIFA va lua o decizie, probabil nu va fi definitivă. Nu mai știu dacă TAS rămâne singura instanță care pronunță o sentință definitivă în cazuri de genul ăsta…”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
