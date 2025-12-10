Noul transfer de la FCSB rupe sala-n două! Fotbalistul pregătește o revenire în forță pe scena SuperLigii. Foto

ADVERTISEMENT

Andre Duarte este primul transfer al iernii pentru FCSB. Portughezul este monitorizat de mai mult timp de conducerea bucureșteană și este văzut ca un jucător ce o poate ajuta pe campioana României. Până în momentul în care portughezul își va putea face debutul, el se pregătește intens în sala de forță.

Andre Duarte vrea să fie 100% în momentul debutului! Cum se pregătește portughezul

Campioana României din ultimele două sezoane și-a dezamăgit aspru fanii în această stagiune. „Roș-albaștrii” s-au chinuit cu echipe împotriva cărora obișnuiau să nu aibă nicio problemă și au dificultăți mari la intrarea în play-off.

Una dintre pozițiile pe care FCSB a avut probleme este cea de fundaș central, acolo unde se confruntă cu două accidentări grave, Dawa și Mihai Popescu, dar și cu un jucător ieșit complet din formă și cu probleme de disciplină, Ngezana.

însă el va putea juca abia după pauza de iarnă. Până atunci, portughezul se pregătește intens în sala de forță și așteaptă cu nerăbdare momentul debutului. El a postat pe Instagram la secțiunea InstaStory mai multe clipuri cu antrenamentele sale din sală. .

Kevin Ciubotaru, al doilea transfer al lui FCSB din această iarnă

După ce s-a înțeles cu Duarte, FCSB a bătut palma și cu Kevin Ciubotaru, tânărul fundaș stânga al celor de la FC Hermannstadt, . La 21 de ani, el a fost deja chemat de Mircea Lucescu la echipa națională a României, iar patronul sibienilor a dezvăluit că el a fost dorit atât de FCSB, cât și de Rapid, care probabil ar vrea să pregătească un posibil transfer al lui Andrei Borza în vara anului viitor.

iar suma este de 450.000 de euro: „Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă. Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul. Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a spus Gigi Becali, conform