Noul transfer de la U Craiova, anunț îndrăzneț: ”Pentru acest obiectiv am venit”. Video

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, oltenii l-au adus pe , fost jucător la Paris Saint-Germain și internațional de tineret.

În aceeași zi, conducătorii grupării din Bănie au reușit , mutare anunțată în premieră de FANATIK.

Ultimul jucător transferat la U Craiova se gândește doar la titlu

Antoine Conte, ultimul jucător transferat de U Craiova, a venit cu gânduri clare în România și a spus că principaalul său obiectiv este să câștige titlul de campion cu echipa lui Marinos Ouzounidis.

”Sunt foarte fericit. A trecut mult timp de când am avut șansa să joc, iar acum mă bucur că o voi face la Craiova. Știu că un club mare, cu o istorie impresionantă. Echipa se bate an de an la titlu, o echipă foarte bună.

Sunt pregătit să iau titlul cu U Craiova. Toți colegii, tot staff-ul vor să luăm campionatul. Bineînțeles că pentru acest obiectiv am venit și eu aici, să fiu campion”, a declarat fundașul francez.

Cine este Antoine Conte, fundaşul cu 50 meciuri în Ligue 1

Născut pe 29 ianuarie 1994, la Paris, Antoine Conte are un CV impresionant, peste nivelul din Liga 1! Conte şi-a făcut junioratul la PSG în perioada 2007-2013 şi a debutat la fosta campioană a Franţei pe 1 februarie 2013, când a bifat 14 minute într-un meci cu Toulouse din campionat. Fundaşul dreapta era introdus de Carlo Ancelotti în locul lui Mamadou Sakho.

În sezonul 2013-2014, PSG l-a împrumutat la Reims, iar oficialii clubului de pe “Stade Auguste-Delaune” au fost încântaţi de prestaţiile jucătorului, astfel că la finalul stagiunii l-au transferat definitiv, iar Conte a bifat 4171 minute în Ligue 1 pentru formaţia franceză! Trei ani a jucat Antoine Conte la Reims, iar în ianuarie 2017 a fost împrumutat la Beitar Ierusalim.

Formaţia din Israel a plătit 500.000 de euro în schimbul transferului definitiv al jucătorul francez. Pentru Beitar, Antoine Conte a jucat 94 de meciuri, însă despărţirea a venit în februarie 2021 din motive extra sportive, inclusiv după un scandal de rasism a cărui victimă Conte a fost.

Francezul a fost la un pas de închisoare

Împrumutul la Beitar Ierusalim a venit la o lună după ce Antoine Conte a ajuns în arestul poliţiei franceze. Pe 8 decembrie 2016, fotbalistul a bătut un student de 19 ani cu o bâtă de baseball, acesta alegându-se cu o hemoragie cerebrală. Totul a pornit după ce jucătorul lui Reims a avut un conflict cu iubita lui, iar tânărul a sărit în ajutorul femeii.

Prima sentinţă în acest caz a venit în ianuarie 2021, când magistraţii l-au condamnat la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare şi unul cu executare! La scurt timp după verdict, oficialii lui Beitar Ierusalim au decis să-i rezilieze contractul.

Antoine Conte a făcut apel şi a cerut reducerea pedepsei. Pe 16 iunie, deci în urmă cu o săptămână, fundaşul dreapta a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare şi a primit o amendă penală în valoare de 20.000 de euro, scăpând de sentinţa cu executare şi putând reveni pe terenul de fotbal.