Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto

FRF face upgrade la VAR începând cu sezonul 2026-2027 din SuperLiga României. Un nou furnizor de sistem va implementa un soft cu camere 4K și va grăbi inclusiv detectarea ofsaidului. Echipamentul a ajuns deja la noi în țară, la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia.
FANATIK a aflat în exclusivitate că FRF va face eforturi pentru ca noul sistem să fie funcțional odată cu Supercupa României. Meciul dintre campioana Universitatea Craiova și ocupanta locului 2, U Cluj, este programat pentru data de 12 iulie, și se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”. Din informațiile noastre, totul depinde de viteza cu care hub-ul de la Mogoșoaia va deveni operațional.
Principalul beneficiu al noului sistem VAR este Accelerated Virtual Offside Line. Această tehnologie este folosită pentru a ajuta arbitrii să detecteze mai rapid și mai precis ofsaidul, folosind inteligența artificială și camere speciale. AVOL funcționează prin implementarea a 6 camere fixe tip 4K pe fiecare stadion din SuperLiga.
Camerele sunt conectate direct la internet și nu necesită angajarea unor persoane să le folosească. Acestea au High Frame Rate, care reduce neclaritatea mișcării, iar prin utilizarea camerelor 4K va fi putea fi generată și animația 3D pentru pozițiile de ofsaid.
Implementarea nouluio sistem VAR implică și costuri pentru cluburile din SuperLiga. Fiecare echipă va trebui să suporte suma de 18.000 de euro, deoarece beneficiază direct de această tehnologie în timpul competiției. Dacă proiectul se va dovedi un succes, există posibilitatea ca în sezonul 2027–2028 sistemul să fie introdus și în Liga 2.