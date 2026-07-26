Noul VAR creează din nou probleme în SuperLiga! Explicațiile FRF la solicitarea Fanatik

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Etapa a 2-a din SuperLiga a ajuns abia la jumătate, dar problemele de arbitraj nu au încetat să apară. acesta pare să dea rateuri. Picătura care a umplut paharul a fost derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, scor 5-1. La finalul partidei, jucătorii și-au exprimat nemulțumirile.

De ce întârzie, de fapt, deciziile VAR în SuperLiga

Atât la meciul de pe „Arcul de Triumf”, , au fost multe situații care au avut nevoie de intervenția VAR. A durat însă extrem de mult pentru ca arbitrii să ia decizia finală, acesta fiind motivul care a stârnit nemulțumirea fotbaliștilor. FANATIK a cerut explicații celor din Federație, iar acestea nu au întârziat să apară.

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„Întregul proces de implementare este tratat cu maximum de transparență, având ca scop principal creșterea corectitudinii în deciziile luate pe teren. În prezent, sistemul se află într-o etapă de testare continuă, un aspect fundamental pe care publicul, mass-media și iubitorii fotbalului trebuie să îl înțeleagă pentru a evalua corect situația.

Unul dintre aspectele cel mai des dezbătute îl reprezintă durata luării deciziilor în camera VAR. Este important ca publicul să înțeleagă că întârzierile apărute în anumite momente sunt cauzate de procesul de calibrare sau de verificări amănunțite atunci când apar eșecuri de calibrare. Filosofia CCA este clară: o decizie precisă este preferabilă uneia luate în grabă, dar potențial eronate. Acuratețea rămâne prioritatea absolută!

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Pentru a preveni orice blocaj tehnic, prezența arbitrilor de rezervă la stadion este de o importanță critică. Aceștia sunt pregătiți permanent să preia operarea VOR (Video Operation Room) dintr-o unitate mobilă specializată (VAR VAN) în situațiile excepționale în care HUB-ul central VAR întâmpină dificultăți de funcționare.

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Pentru a înțelege mai bine utilitatea intervențiilor video, Comisia Centrală a Arbitrilor reamintește situații concrete din campionat, cum a fost cazul din partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. În meciul respectiv, disputat sâmbătă seară, utilizarea revizuirii la marginea terenului (OFR – On-Field Review) a fost absolut necesară, imaginile demonstrând fără echivoc un gol valabil, fără nicio infracțiune de ofsaid, corectând astfel o decizie inițială eronată luată în teren”, se arată în comunicatul emis de

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Probleme cu sistemul VAR la Sepsi – U Cluj

Problemele au continuat și a doua zi, Partida a început cu o întârziere de aproximativ 5 minute. Din primele informații, la partida programată pe arena covăsneană au existat probleme tehnice cu conexiunea sistemului VAR. Centrul de operare se află în hub-ul de la Mogoșoaia și nu la Sf. Gheorghe, așa cum se întâmplă până în sezonul trecut, când brigada avea arbitri VAR în cabina de la stadion.

Direcțiile esențiale pentru creșterea performanței sistemului VAR

Este nevoie de timp suplimentar dedicat antrenamentului continuu al operatorilor, pentru a asigura o operare impecabilă și o aprofundare corectă a procedurilor.

Se lucrează activ la soluționarea provocărilor tehnice, în special la optimizarea conectivității la internet, element vital pentru transmiterea în timp real a datelor.

Introducerea rolului de supervizori VAR este esențială; aceștia monitorizează activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video (VMO), documentând prin note și rapoarte detaliate orice aspect tehnic sau operațional care necesită îmbunătățiri.