Noutate în cantonamentul lui Dinamo! Fotbalistul de națională va merge alături de „câini” în Antalya: „Avem o înțelegere”

Portarul Codruț Sandu (19 ani), împrumutat de Dinamo la liderul ligii secunde, Corvinul Hunedoara, va face deplasarea alături de lotul „câinilor” pentru cantonamentul din Antalya, urmând să revină mai apoi la gruparea din Liga 2, cu care „atacă” promovarea directă în Superliga. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre situația fotbalistului.

Noutate în cantonamentul lui Dinamo! Cine este fotbalistul care va merge alături de „câini” în Antalya

Dinamo a dat o adevărată lovitură în vara acestui an, profitând de o eroare administrativă a celor de la Rapid pentru a-l transfera din postura de jucător liber pe portarul naționalei U20 a României, Codruț Sandu. „Câinii” au decis să îl trimită pe acesta sub formă de împrumut la Corvinul, iar goalkeeperul este un jucător de bază pentru liderul din Liga 2. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că tânărul portar se va alătura lotului condus de Zeljko Kopic pentru cantonamentul din Antalya, urmând a reveni apoi la Corvinul pentru a doua parte a sezonului.

„Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție. Lui Codruț îi trebuia un loc unde să joace. În acordul de împrumut avem o înțelegere cu Corvinul ca în iarna asta, Codruț să revină o perioadă la Dinamo și să se antreneze cu noi. O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya, apoi după perioada de la noi va reveni la Corvinul, unde se va antrena și cu ei, iar apoi își va continua împrumutul până la finalul înțelegerii cu Corvinul”, a declarat oficialul lui Dinamo pentru .

Ce a declarat Andrei Nicolescu despre viitorul lui Codruț Sandu

Zeljko Kopic s-a bazat în acest sezon pe doi portari, Devis Epassy (aflat momentan la ) și Alexandru Roșca, iar din lotul primei echipe au mai făcut parte doi goalkeeperi de 17 ani, Mario Din-Licaciu și Gabriel Ungureanu. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația în care se va afla Codruț Sandu la finalul sezonului, când ar urma să revină la Dinamo.

„Apoi (n.r. la finalul sezonului) vom trage linie și vom decide care o sa fie situația lui Codruț Sandu pentru campionatul următor. Însă, e bine că el are evolutii foarte bune la Corvinul, iar acum va avea din nou posibilitatea să se antreneze și cu Dinamo o perioadă. Toate aceste lucruri au fost foarte bine gândite încă de la început”, a declarat președintele clubului „roș-alb” pentru sursa menționată. .

Codruț Sandu, fotbalist de bază la Corvinul

Codruț Sandu a fost titular în aproape toate meciurile oficiale disputate de Corvinul în prima parte a acestui sezon, singurele excepții fiind duelul din campionat cu CSM Slatina și partida din turul 3 al Cupei României Betano împotriva celor de la Jiul Petroșani. Acesta a primit doar 9 goluri în cele 16 partide disputate în Liga 2, fiind liderul campionatului la capitolul „meciuri fără gol primit”, cu nu mai puțin de 11. După primele 17 etape din sezonul regulat, Corvinul Hunedoara este lider autoritar în divizia secundă, cu 43 de puncte, 7 în plus față de a doua clasată Sepsi.