Noutăți de ultimă oră despre revenirea lui Ionuț Panțîru la FCSB. ”După ce mi-a dat vestea, am plâns 10 minute continuu”

Fundașul stânga al celor de la FCSB a suferit o , după un clinci nefericit cu Adrian Șut, la un meci cu Sepsi OSK, iar FANATIK anunța în exclusivitate încă de atunci că problema medicală este una gravă.

Ionuț Panțîru, pregătit de revenirea la FCSB după accidentarea groaznică

La mai bine de un an de la accidentarea care l-a scos în afara fotbalului, Ionuț Panțîru a primit o veste excelentă. Recuperarea decurge foarte bine, astfel că jucătorul FCSB-ului ar putea reveni pe teren la finalul acestui an.

Kinetoterapeutul ”roș-albaștrilor”, Ovidiu Kurti, a vorbit despre problemele medicale ale fundașului stânga de 25 de ani și speră ca acesta să poate reveni la antrenamente din iarnă.

”Panțîru a avut a treia intervenție și sperăm că este ultima. Lucrurile arată bine acum, se prezintă bine. Sperăm să-l vedem cât mai repede pe teren. Dacă lucrurile arată bine sper să-l vedem la pregătire pe teren odată cu Iulian Cristea (n.r. – la finalul anului)”, a declarat Kurti pentru FCSB TV.

Panțîru trage din greu pentru a juca din nou fotbal

Ionuț Panțîru a povestit că perioada de inactivitate a fost foarte grea, dar așteaptă cu nerăbdare să revină pe terenul de fotbal și la antrenamente alături de colegii de la FCSB, chiar dacă la un moment dat s-a zvonit că va fi nevoit să se retragă.

”După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute încontinuu. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat.

Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren. Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul de treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede.

Au fost antrenamente foarte grele zilnic. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidentării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi”, a spus Panțîru.

După ce au făcut vizita medicală, jucătorii de la FCSB acolo unde tehnicianul Toni Petrea, care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a condus primul antrenament.