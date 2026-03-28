Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la Botoșani 

Mihai Stoica a venit cu vești importante din infirmeria FCSB-ului. Ce se întâmplă cu accidentații Ngezana și Chiricheș înaintea meciului de pe terenul lui FC Botoșani
Cristian Măciucă
28.03.2026 | 10:00
EXCLUSIV FANATIK
După pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, FCSB va reveni la meciurile din play-out. Campioana en-titre are derby la Botoșani. Invitat la emisiunea MM LA FANATIK, Mihai Stoica a dezvăluit care situația accidentaților, în frunte cu Vlad Chiricheș și Siyabonga Ngezana.

FC Botoșani – FCSB, derby în play-out

Vineri, 3 aprilie, de la ora 20:30, FCSB va juca pe terenul lui FC Botoșani. Înaintea duelului din Moldova, roș-albaștrii sunt pe locul 1 în play-out, cu 27 de puncte, cu trei mai multe decât echipa lui Marius Croitoru. FCSB are numeroși fotbaliști convocați la echipele naționale, inclusiv la naționala de seniori. E vorba de Daniel Bîrligea, David Miculescu și Florin Tănase, care nu vor putea evolua la Botoșani din cauza amicalului Slovacia – România, de marți, 31 martie.

„Ultimele vești de la FCSB sunt: Siyabonga Ngezana s-a antrenat normal cu echipa. Azi a ieșit din antrenament că e puțin încărcat pe ischiogambieri, dar nu e nimic grav. Vlad Chiricheș a fost la Belgrad, s-a reparat problema, dar resimte durere în altă zonă. E la sală. Cercel s-a antrenat și el normal cu echipa, azi a venit cu temperatură și cu durere în gât. Opt jucători sunt plecați. Din ăia opt nu sunt unii care se antrenează cu prima echipă, dar nu joacă. Va fi complicat noi jucând vineri să folosim jucătorii care vor juca marți. Va fi foarte greu pentru Mirel să facă o echipă competitivă la Botoșani. 

(n.r. – meci complicat la Botoșani?) Nu. Nouă ne-a mers bine acolo, nu în ultima vreme, că am pierdut ultimele două meciuri. E complicat că mergem acolo fără jucători pentru că jucăm meciul ăsta amical din Slovacia. Cineva a făcut o glumă proastă ca să pună meciurile astea amicale acum. Asta e. Vor juca în amicalul de marți nu vor juca la Botoșani, care nu e amical”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

Ce se întâmplă cu Alexandru Stoian

Președintele C.A. de la FCSB a vorbit și despre situația lui Alexandru Stoian, care, în acest sezon, a dat 4 goluri și a oferit 1 assist. Atacantul în vârstă de 18 ani n-a mai jucat însă la gruparea roș-albastră decât 144 de minute în 2026. „E complicat să joace mai mult pentru că are concurență pe post cu Bîrligea, cu Miculescu, cu Thiam, care e foarte bun jucător. Foarte bun! Foarte, foarte bun. A demonstrat cu Fenerbahce și cu Feyenoord. Dar, dacă noi vom rămâne să jucăm cu portar U21, poate ne gândim să lăsăm împrumut jucătorii tineri care trebuie să joace, gen Stoian, gen Toma. Dar și lui Mirel îi place foarte mult Stoian”, a adăugat Meme Stoica.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
