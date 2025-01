Novak Djokovic a abandonat în semifinala de la Australian Open! Sârbul, huiduit la Melbourne

Novak Djokovic l-a întâlnit pe Alexander Zverev în prima semifinală a , dar meciul s-a încheiat după doar un set.

Novak Djokovic, abandon în semifinala Australian Open

Novak Djokovic a pierdut cu 6-7 primul set al meciului cu Alexander Zverev, dar apoi a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme în zona inghinală, care l-au afectat și în .

După ce a părăsit terenul, mai mulți suporteri prezenți pe Rod Laver Arena l-au huiduit pe tenismanul sârb, care deține recordul all-time de trofee câștigate la turneul masculin de simplu al Australian Open, nu mai puțin de zece, ultimul în 2023.

Potentiellement la dernière fois qu'on voyait Novak Djokovic à Melbourne. Le plus grand champion de l'histoire de l'Open d'Australie sifflé pour sa dernière ? La honte. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet)

Adversarul său, Alexander Zverev, a avut o reacție dură la adresa publicului. „Aş vrea să vă spun să nu huiduiţi un jucător după o astfel de situaţie. Ştiu că fiecare dintre voi a plătit un bilet ca să vadă un meci lung şi spectaculos, dar Novak e cel care a dat absolut totul în ultimii peste 20 de ani în acest sport. Nu e genul care să abandoneze fără motiv.

A câştigat acest turneu când a avut ruptură abdominală, a câştigat acest turneu când a avut alte probleme. Mereu a continuat să joace. Așa că, vă rog, să transmitem puţină dragoste pentru Novak. Chiar nu a mai putut să continue” a afirmat germanul, conform .

Zverev va juca în finala de duminică împotriva câștigătorului din cea de-a doua semifinală, în care liderul mondial Jannik Sinner îl va întâlni pe americanul Ben Shelton (20 ATP).

Reacția lui Novak Djokovic după ce a abandonat în semifinală

La conferința de presă desfășurată după finalul jocului, Novak Djokovic a afirmat că nu s-a antrenat deloc în ultimele trei zile.

„Nu am mai lovit mingea de la meciul cu Alcaraz până cu vreo oră înaintea partidei de astăzi. Am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a gestiona ruptura musculară cu care mă confrunt. Medicația, bandajul și fizioterapia m-au ajutat oarecum astăzi, dar spre finalul setului am început să simt din ce în ce mai multă durere și a fost prea mult pentru mine în acest moment. A fost un final nefericit, dar am încercat.

Un parcurs până în semifinale este un rezultat bun având în vedere circumstanțele, dar nu sunt satisfăcut, pentru că tot timpul îmi doresc să ajung în finale și să mă lupt pentru a câștiga trofee. Sascha merită primul lui Slam, îl voi susţine şi sper că îl va câştiga aici” a afirmat Djokovic.

Sârbul a vorbit și despre posibilitatea ca ediția 2025 să fie ultima pentru el la Australian Open: „Există o șansă ca acesta să fi fost ultimul meu Australian Open. Trebuie să văd cum va merge sezonul. Vreau să continui, dar nu știu încă dacă voi avea un program diferit în următorul an. În mod normal îmi place să vin în Australia și să joc, am avut cele mai bune rezultate din carieră aici. Dacă sunt sănătos și motivat, nu văd de ce nu aș reveni, dar există o șansă ca acesta să fi fost ultimul”.