Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb

Novak Djokovic a câștigat turneul indoor, organizat în premieră la Atena. Sârbul ajuns la 101 titluri ca profesionist și este la doar două distanță de Roger Federer și opt de recordul all-time al lui Jimmy Connors.

Novak Djokovic vrea pe mormânt un mesaj special

El și-a făcut timp pentru un interviu cu Piers Morgan, jurnalistul devenit celebru pentru discuțiile sale cu celebritățile sportului.

Marele campion sârb i-a făcut acestuia o dezvăluire șocantă. Deși are doar 38 de ani, Djokovic știe deja ce vrea să-i fie scris pe mormânt. El a mărturisit că ar dori ca pe piatra lui funerară să-i fie trecut mesajul: „Omul care a atins inimile oamenilor”.

Djokovic a precizat că această idee i-a venit după o discuție cu medicul Jim Loehr, unul dintre oamenii care l-au ajutat mult din punct de vedere al forței mentale. Acesta a lucrat cu mulţi campioni din lumea sportului.

Campionul s-a mutat din Serbia în Grecia

Și într-una dintre discuțiile lor, Loehr i-a pus întrebarea: „Ce ai vrea să scrie pe piatra ta funerară?”. Acela a fost momentul în care Novak Djokovic a realizat că trebuie să-și pună și problema a ceea ce va lăsa în urma sa. Ca moștenire sportivă, dar și umană.

El s-a mutat în Grecia, împreună cu familia sa. El a mărturisit că adoră meleagurile grecești pentru istorie, cultură și mai ales, preparatele culinare delicioase. În plus, a ținut cont de vremea frumoasă.

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar ăsta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos.

Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. Acesta e motivul numărul unu. Încercăm să vedem cum va fi viața de familie aici. Suntem de mai puțin de două luni”, a dezvăluit Novak Djokovic.

Djokovic se va retrage după JO 2028

Nole a anticipat și momentul retragerii, care ar vrea să fie peste trei ani. „Vreau să-mi închei cariera la Jocurile Olimpice din 2028, ținând steagul Serbiei. Oamenii vor să mă opresc, dar asta nu se va întâmpla prea curând.

O carieră lungă este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Să-i văd pe LeBron James și Cristiano Ronaldo jucând și după 40 de ani mă motivează. Ei sunt o inspirație pentru mine”, a mai transmis Novak Djokovic.