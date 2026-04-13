Novak Djokovic a luat decizia în privința retragerii! Vestea pe care o așteptau toți fanii tenisului

Novak Djokovic (38 de ani) nici nu vrea să audă de retragere! Deși a transmis că sârbul încă se bucură de tenis. Al 4-lea jucător al lumii a dezvăluit ce îl mai motivează.

De ce nu vrea Novak Djokovic să se retragă din tenis

Novak Djokovic este jucătorul de tenis cu cele mai multe turnee de Grand Slam câștigate, 24 la număr. Pe locul 2 se află rivalul său, Rafa Nadal, cu 22. Sârbul speră să își îmbogățească colecția, deoarece nu are niciun gând să renunțe, deocamdată, la „sportul alb”. Nole a explicat ce îl motivează chiar și la aproape 39 de ani.

„Ceea ce mă determină să merg mai departe este dragostea pentru acest sport. Mă bucur de fiecare moment pe care îl petrec pe teren. E o iubire care se traduce prin plăcere și distracție. Îmi place competiția, îmi plac provocările și încă mă simt puternic, simt că încă sunt capabil să concurez împotriva jucătorilor tineri. Pentru mine, acest lucru este foarte distractiv, dar reprezintă și o motivație puternică”, a explicat Novak Djokovic, într-un interviu pentru

Novak Djokovic este unul din cei patru tenismeni care au câștigat de-a lungul timpului toate cele patru turnee de Grand Slam, alături de Rafa Nadel, Roger Federer și Andre Agassi. „Tenisul este încă important pentru mine, dar nu mai reprezintă chiar totul. Paradoxal acest lucru îmi dă și mai multă putere.

În acest moment al carierei, pregătirea nu înseamnă să mă antrenez mai mult, ci mai bine, să îmi ascult corpul, să îi gestionez energiile și să fiu pregătit atât fizic, cât și mental”, a adăugat jucătorul sârb de tenis.

Câți copii are Novak Djokovic

Familia este cea care îl susține cel mai tare pe Nole. cu care este împreună de 20 de ani și cu care are doi copii, Stefan (11 ani) și Tara (8 ani). „Când sunt pe teren nu sunt motivat doar să câștig, ci să dau un exemplu. Vreau să transmit valori preum dedicarea, reziliența și dragostea pentru ceea ce faci. E un impuls foarte puternic, foarte personal. Nu simt că am terminat tenisul”, a