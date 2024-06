Novak Djokovic a pierdut locul 1 ATP! Noul lider mondial e un italian care scrie istorie pentru țara sa

Sârbul nu a mai putut continua în competiție din cauza unei accidentări la genunchi. Din primele informații ar putea fi vorba despre o ruptură de menisc.

Jannik Sinner, noul lider ATP!

Nole nu își va putea apăra punctele câștigate pe zgura de la Paris în sezonul trecut când a câștigat trofeul. Astfel, tenisul masculin va avea un nou lider. Jannik Sinner va trece peste Djokovic în clasamentul ATP, devenind astfel primul tenisman italian care se clasează pe locul 1 mondial.

Jannik Sinner s-a impus fără mari probleme în sferturile de finală împotriva lui Grigor Dimitrov. Italianul a câștigat în 3 seturi, cu 6-2, 6-4, 7-6. În semifinale, Sinner se va duela cu câștigătorul întâlnirii Tsitsipas – Alcaraz. Sportivul a ținut să le mulțumească fanilor pentru sprijinul primit în timpul meciului cu bulgarul.

”Am jucat cu Grigor de mai multe ori. Știam la ce să mă aștept. E un jucător foarte talentat și plăcut în general. Mulțumesc tuturor celor care ați asistat la meci. Îmi place foarte mult să joc aici. Am servit pentru meci și mi-am pierdut puțin concentrarea. Am reușit să mă redresez pe final. Mă bucur că am ajuns în semifinale”.

Ce a spus Sinner despre retragerea lui Djokovic

Italianul a vorbit și despre performanța de a se clasa pe locul 1 mondial. Sinner a precizat că este un vis devenit realitate. Spectatorii de pe Philippe Chatrier l-au aplaudat minute în șir, iar tenismanul a ținut să le mulțumească atât lor, cât și fanilor din Italia.

”Ce pot să mai zic. În primul rând e visul oricărui jucător de a deveni numărul 1 mondial. Îmi pare foarte rău că Nole s-a retras. Îi urez însănătoșire grabnică. Încerc să nu mă gândesc foarte mult la asta. O să fiu atent la jocul pe care îl fac în acest turneu. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat.

Este un moment special pentru mine și sunt foarte bucuros că pot să împărtășesc asta alături de cei care mă urmăresc de acasă, din Italia. Vom vedea acum ce voi face vineri”, a precizat Jannik Sinner, noul lider mondial.

Jannik Sinner a avut un sezon absolut fantastic. Italianul a câștigat primul Grand Slam al anului, la Australian Open. Atunci, în finală l-a învins pe Medvedev cu 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. În plus, a triumfat la turneul de 1000 de puncte ATP de la Miami. Italianul speră acum să se impună și la .

În schimb, Novak Djokovic trece printr-o perioadă extrem de complicată. Accidentarea la genunchi l-a făcut să ia decizia de a se retrage de la turneul de la Paris. Sârbul va avea cel mai probabil nevoie de o pauză de recuperare, iar participarea la Wimbledon este pusă în pericol.