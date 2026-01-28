Novak Djokovic a răbufnit după calificarea în semifinale la Australia Open: „Lipsă de respect!”

ADVERTISEMENT

Sârbul s-a supărat la conferința de presă organizată după meci, când un jurnalist i-a pus o întrebare pe care a considerat-o ca fiind lipsită de respect, mai ales modul în care aceasta a fost formulată.

Momente care l-a iritat pe Novak Djokovic după ce s-a calificat în semifinale la Australian Open

Novak Djokovic a fost întrebat despre cum se simte în cursa pe care o are de a rivaliza cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, cei doi jucători care domină circuitul în acest moment, asta după ce în urmă cu mulți ani a fost nevoit să se lupte cu Rafael Nadal și Roger Federer. Sârbul, iritat de modul în care a fost pusă problema, a dat un răspuns diplomat.

ADVERTISEMENT

Jurnalist: În startul carierei tale, îi urmăreai pe Rafa Nadal și Roger Federer pentru a câștiga titluri, iar acum, la sfârșitul carierei, îi urmărești pe care Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

În startul carierei tale, îi urmăreai pe Rafa Nadal și Roger Federer pentru a câștiga titluri, iar acum, la sfârșitul carierei, îi urmărești pe care Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Djokovic: În ce sens îi urmăresc?

În ce sens îi urmăresc? Jurnalist: În încercarea de a câștiga turnee de grand slam la acest moment.

În încercarea de a câștiga turnee de grand slam la acest moment. Djokovic: Deci eu sunt mereu cel care urmăresc și nu cel care sunt urmărit?

Deci eu sunt mereu cel care urmăresc și nu cel care sunt urmărit? Jurnalist: Între timp ai câștigat 24 de trofee de grand slam.

Între timp ai câștigat 24 de trofee de grand slam. Djokovic: Mulțumesc, poate că uneori merită să spunem și asta, nu?

Mulțumesc, poate că uneori merită să spunem și asta, nu? Jurnalist: Scuze, trebuia să încep cu asta.

Scuze, trebuia să încep cu asta. Djokovic: Stai liniștit.

Stai liniștit. Jurnalist : Se poate compara perioada în care te luptai cu Nadal și Federer cu cea de acum în care te lupți cu Sinner și Alcaraz?

: Se poate compara perioada în care te luptai cu Nadal și Federer cu cea de acum în care te lupți cu Sinner și Alcaraz? Djokovic: Mi se pare lipsit de respect faptul că ai omis ceea ce s-a întâmplat între aceste perioade, ar cam fi 15 ani în care am dominat la turneele de grand slam. Cred că e important să evidențiem asta. Nu simt că sunt pe urmele nimăui. Nadal și Federer o să fie mereu cei mai mari rivali ai mei, am mare respect pentru ceea ce fac Sinner și Alcaraz și pentru ceea ce vor face. E un ciclu natural în sport. Acest tip de rivalități ajută tenisul. Cum mă afectează pe mine? După cum spuneam, nu simt că sunt pe urmele cuiva, îmi fac singur drumul

Novak Djokovic: “I’m chasing Sinner and Alcaraz? I’m always the chaser and never been chased? I find it disrespectful that you missed out on what happened in between when I dominated the Grand Slams for 15 years.” 🔥 — Danny (@DjokovicFan_)

Novak Djokovic va juca împotriva lui Sinner în semifinale la Australian Open

Novak Djokovic a avut un meci dificil în faza sferturilor, cu Lorenzo Musetti, terminat însă după ce italianul s-a accidentat și a mai putut continua partida. La acel moment, scorul era în defavoarea sârbului, care pierduse primele două seturi, 4-6, 3-6, și încerca o revenire în cel de-al treilea, în care conducea cu 3-1 și avea minge de break.

ADVERTISEMENT

În urma abandonului lui Musetti, , acolo unde va da piept cu Jannik Sinner, italianul care l-a bătut în ultimele 7 confruntări directe. De altfel, specialiștii spun că diferența dintre cei doi, de acum, este mult în favoarea lui Sinner, care va reuși să se califice în ultimul act de la Australian Open.

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic a câștigat până acum 24 de trofee de grand slam în carieră

Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, iar performanțele sale îl plasează ferm în istoria sportului. Sârbul deține recordul pentru cele mai multe trofee de Grand Slam câștigate la simplu masculin, cu un total de 24 de titluri, depășindu-i pe marii săi rivali, Rafael Nadal și Roger Federer.

, având 10 finale jucate și tot atâtea câștigate, ultima dată în 2023. De altfel, în 2023 a fost ultimul turneu de grand slam pe care sârbul l-a câștigat, la US Open.