Novak Djokovic a răbufnit după calificarea în semifinale la Australia Open: „Lipsă de respect!”

Sârbul s-a supărat la conferința de presă organizată după meci, când un jurnalist i-a pus o întrebare pe care a considerat-o ca fiind lipsită de respect, mai ales modul în care aceasta a fost formulată.
Novak Djokovic a fost întrebat despre cum se simte în cursa pe care o are de a rivaliza cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, cei doi jucători care domină circuitul în acest moment, asta după ce în urmă cu mulți ani a fost nevoit să se lupte cu Rafael Nadal și Roger Federer. Sârbul, iritat de modul în care a fost pusă problema, a dat un răspuns diplomat.
Novak Djokovic: “I’m chasing Sinner and Alcaraz? I’m always the chaser and never been chased? I find it disrespectful that you missed out on what happened in between when I dominated the Grand Slams for 15 years.” 🔥pic.twitter.com/rhPL3gQ4yJ
— Danny (@DjokovicFan_) January 28, 2026
Novak Djokovic a avut un meci dificil în faza sferturilor, cu Lorenzo Musetti, terminat însă după ce italianul s-a accidentat și a mai putut continua partida. La acel moment, scorul era în defavoarea sârbului, care pierduse primele două seturi, 4-6, 3-6, și încerca o revenire în cel de-al treilea, în care conducea cu 3-1 și avea minge de break.
În urma abandonului lui Musetti, Djokovic și-a asigurat biletele pentru semifinale, acolo unde va da piept cu Jannik Sinner, italianul care l-a bătut în ultimele 7 confruntări directe. De altfel, specialiștii spun că diferența dintre cei doi, de acum, este mult în favoarea lui Sinner, care va reuși să se califice în ultimul act de la Australian Open.
Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, iar performanțele sale îl plasează ferm în istoria sportului. Sârbul deține recordul pentru cele mai multe trofee de Grand Slam câștigate la simplu masculin, cu un total de 24 de titluri, depășindu-i pe marii săi rivali, Rafael Nadal și Roger Federer.
La Australian Open s-a simțit cel mai bine Djokovic, având 10 finale jucate și tot atâtea câștigate, ultima dată în 2023. De altfel, în 2023 a fost ultimul turneu de grand slam pe care sârbul l-a câștigat, la US Open.