Novak Djokovic a rămas cu sechele după experiența de la Australian Open din pandemie: ”Am o mică traumă”

Novak Djokovic (37 de ani, locul 7 ATP) a dezvăluit că a rămas cu o mică traumă după scandalul în care a fost implicat la Australian Open în 2022. Marele tenismen se pregătește pentru primul turneu de Mare Șlem al anului, care va începe duminică, pe 12 ianuarie, și se va termina pe 26 ianuarie.

Novak Djokovic, afectat în continuare de interdicția de la Australian Open din 2022

Cu trei ani în urmă, lui Novak Djokovic nu i s-a permis să participe la Australian Open, deoarece nu era vaccinat. Restricțiile din pandemie au făcut ca deținătorul recordului de Grand Slam-uri câștigate să fie expulzat din țara-continent.

Recent, Djokovic a recunoscut că retrăiește o amintire neplăcută când îi este controlat pașaportul și trece prin procedura de imigrare. Cu toate acestea, sârbul a spus că nu poartă ranchiună față de organizatorii de la Australian Open.

El a amintit că în 2023, în anul următor, și-a impus supremația pentru a zecea oară la Melbourne. Tenismenul sârb va încerca să își îmbunătățească recordul la Australian Open cu încă un titlu de Grand Slam.

”De când am aterizat în Australia, pentru a trece prin controlul pașapoartelor și prin procedura pentru imigrare, am rămas cu o mică traumă de acum trei ani. Și unele urme rămân acolo. Când trec de controlul pașapoartelor, doar verific dacă cineva din zona de imigrare se apropie.

Persoana care îmi verifică pașaportul mă va lua, mă va reține din nou sau mă va lăsa să plec? Trebuie să recunosc că am acest sentiment. Nu țin ranchiună. Am venit imediat anul următor și am câștigat”, a declarat Novak Djokovic, conform Herald Sun din Melbourne, citat de .

Djokovic, unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie

de , Novak Djokovic rămâne un potențial câștigător la Australian Open și în 2025.

Djokovic deține atât recordul de trofee la Australian Open, cât și pe cel de Grand Slam-uri adjudecate. Dintre cele 24 de turnee de Mare Șlem cucerite de sârb, zece dintre acestea au fost la ”Openul Vesel”.

Novak Djokovic mai are în palmares Wimbledon de șapte ori, US Open de patru ori și Roland Garros de trei ori. 185.520.989 de dolari a dobândit Djokovic din tenis, un alt record.