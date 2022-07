Novak Djokovic a revenit pe Everestul tenisului! Campion la Wimbledon 2022, la şapte luni de la scandalul care i-a pus cariera în pericol

Trei ore și 4 minute, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), aceasta este, în rezumat, în fața lui Nick Kyrgios. Sârbul a cucerit, astfel, al 7-lea său titlu la Wimbledon, al 21-lea din carieră. L-a depășit pe Federer, este la doar un pas în urma lui Nadal și, rescrie istoria tenisului pe iarba britanică.

”Djokovic e un zeu al tenisului”, a spus, după partidă, australianul Kyrgios. Cel care s-a aflat, pentru întâia dată în carieră, într-o finală de Grand Slam.

Iar dacă ”zeu” este, vor spune contestatarii lui Nole, un pic prea mult, fără îndoială, nimeni nu-i poate contesta talentul indubitabil. Ca și apartenența la restrânsul grup al legendelor acestui sport.

La All England Club, este rege. A ajuns la 28 de meciuri consecutive fără înfrângere și patru titluri la rând. Iar în întreaga carieră are șapte. Tot atâtea câte a adunat Pete Sampras și cu unul sub performanța recordmanului de succese aici, Roger Federer.

În plus, pe terenul central are o serie incredibilă de jocuri fără eșec ce datează din 2013! Și nu este totul. Devine primul jucător din istorie cu șapte sau mai multe trofee câștigate la două turnee de Grand Slam.

4th straight Wimbledon title 💥

7th career Wimbledon title 💥

21st career Grand Slam title 💥

1st man ever to win two different majors 7+ times each 💥

🇷🇸 kept rewriting history after a 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) victory over Nick Kyrgios in the final of Wimbledon.

