Novak Djokovic a vomitat pe teren. Imagini stupefiante cu marele campion sârb aproape să se prăbușească la Shanghai

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari. El l-a învins în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-3, pe germanul Yannick Haufmann, venit din calificări.

Djokovic a vomitat din cauza căldurii și a umidității

, s-a impus în fața lui Haufmann (locul 150 ATP), după două ore și 45 de minute de joc, timp în care sârbul a fost surprins de două ori vomitând la marginea terenului.

El a acuzat căldura extremă şi umiditatea, spunând că e inuman să joace în astfel de condiții, mai ales la vârsta lui. Nu e pentru prima dată când jucătorii acuză căldura, dar mai ales umiditatea din metropola Chinei.

“E brutal să joci când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care intră pe teren ziua, pe căldură, cu soarele strălucind. Pentru mine, din punct de vedere biologic, e puțin mai dificil să fac față. Dar azi a trebuit să rezist“, a spus Novak după meci.

Sinner a abandonat din cauza crampelor musculare

Următorul adversar al lui Nole va fi spaniolul Jaume Munar (41 ATP), care s-a impus, la rândul său, cu 6-4, 5-7, 6-1, în fața japonezului Yoshihito Nishioka. Apoi, în sferturi, el s-ar putea duela cu învingătorul meciului dintre Diallo și Bergs.

Novak Djokovic a cucerit de patru ori trofeul la turneul de la Shanghai în cursul carierei sale. El are în palmares 100 de titluri ATP, dintre care 24 de Grand Slam. Anul trecut, el a fost învins în finală de italianul Jannik Sinner.

Acesta din urmă a abandonat la ediția din acest an. S-a întâmplat în meciul cu Tallon Griekspoor, la scorul de 7-6, 5-7, 2-3. Italianul a fost măcinat de crampe și a avut nevoie de ajutorul fizioterapeutului pentru a se putea deplasa.

Drum liber spre finală pentru Djokovic

Abandonul lui Sinner îi oferă o șansă mare lui Djokovic, are un traseu accesibil spre finală, scăpând de toți adversarii de top 10 de pe partea sa de tablou. Ben Shelton, Taylor Fritz și Jannik Sinner au ieșit rând pe rând din competiție.

Singurul nume greu până în finală este Holger Rune (11 ATP), pe care Djokovic îl poate întâlni în semifinale. De partea cealaltă a tabloului cei mai titrați tenismeni sunt Zverev, De Minaur și Lorenzo Musetti.

El va termina anul pe primul loc, indiferent de rezultatele pe care le va mai înregistra până la finalul sezonului.