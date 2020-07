Liderul mondial ATP, Novak Djokovic, a devenit ținta a numeroase atacuri atât din partea colegilor din circuit, în special a australianului Nick Kyrgios, cât și a foarte multor utilizatori de rețele de socializare după ce a fost depistat pozitiv la un test de COVID 19.

El a fost considerat responsabil și de îmbolnăvirea altor jucători prezenți la Adria Tour, competiția pusă la cale de numărul 1 mondial în luna iunie, la Belgrad și continuată apoi la Zadar, în Croația: Borna Coric, Grigor Dimitrov, Victor Troicki cu soția, Goran Ivanisevic, antrenorul lui Djoko și antrenorul lui Dimitrov.

I s-a reproșat virulent faptul că în tribune au fost 4000 de spectatori, fără distanțare socială, că nu s-au folosit măști de protecție și că în discotecă, unde a mers după turneul de la Belgrad, alături de ceilalți participanți, nu s-a ținut cont de nici o regulă de protecție sanitară.

Ana Brnabic, primul ministru al Serbiei, îl apără pe Novak Djokovic

Însă, în noianul de critici au existat și susținători ai sârbului. Compatriotul său de la Manchester United, mijocașul Nemanja Matic, a fost chiar foarte dur față de contestatarii lui Nole.

Cea mai importantă și mai autorizată replică a venit însă chiar din partea primului ministru al Serbiei, Ana Brnabic.

„Are tot respectul şi susţinerea mea. A încercat să facă ceva bun pentru toată regiunea, să strângă bani în scopuri umanitare. Dacă a greșit cineva, atunci nu Novak a făcut-o ci noi.

Noi suntem cei care am permis în loc de 1000 de oameni, cât fusese stabilit înițial, să intre pe arenă 4000 de spectatori, noi am tolerat că nu s-au purtat măști și tot noi nu am fost vigilenți la meciurile de fotbal ale echipei Steaua Roșie Belgrad, la care au fost prezenți 30.000 de oameni.”

Djoko s-a apărat cu un citat religios

Campionul mondial s-a apărat postând un citat din cuvintele fostului patriarh al bisericii ortodoxe sârbe, Pavle.

„Navele nu se scufundă din cauza apei din jurul lor, ci din cauza apei care intră în ele. Nu permiteţi ca tot ce vă înconjoară să intre în voi şi să vă scufunde”.

