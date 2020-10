Novak Djokovic atacă recordul lui Roger Federer: „Vreau să fiu numărul unu în istorie”

Novak Djokovic, 33 de ani, și-a dorit, la reluarea circuitului, să încheie sezonul 2020 fără înfrângere. Jucătorul din Serbia nu a reușit să-și îndeplinească acest obiectiv, dar și așa ar putea deveni tenismenul cu cele mai multe săptămâni pe primul loc ATP.

Calendarul ATP are mai mult de jumătate dintre turnee anulate în acest an, din cauza virusului care a afectat sportul mondial. 66 de competiții trebuiau să se dispute în 2020, dar se vor juca în total numai 32.

La băieți, situația este mai bună decât la fete, unde multe jucătoare valoroase și-au terminat sezonul după Roland Garros, deși mai sunt două competiții de disputat. La masculin, se vor juca meciuri până în penultima lună a anului, iar Rafael Nadal și Novak Djokovic și-au anunțat participarea la turneele programate spre finalul anului.

Djokovic vrea să devină mai bun ca Federer

Pe 2 noiembrie, Nadal va juca în turneul Masters de la Paris. Spaniolul nu a reușit să câștige această competiție. Djokovic nu va evolua în Franța, ci va fi prezent săptămâna viitoare la competiția de la Viena.

Djokovic are un obiectiv de îndeplinit în acest sfârșit de an. Nole a avut doar o înfrângere în acest an, în finala de la Roland Garros contra lui Rafael Nadal. De asemenea, a fost descalificat la US Open, deoarece a lovit cu mingea o arbitră.

„Obiectivele sunt clare: vreau să închei anul ca numărul 1 și vreau să am un avantaj cât mai mare în primele trei luni ale anului 2021, ceea ce mi-ar permite numărul unu istoric, unul dintre cele mai mari două obiective din cariera mea”, a declarat sârbul pentru jurnaliștii din țara lui. Djokovic are un discurs diferit față de Nadal și Federer, care spun că se vor concentra pe recorduri la sfârșitul carierei. Sârbul trebuie să mai petreacă 20 de săptămâni pe primul loc în lume pentru a detrona performanța lui Roger Federer în ierarhia celor mai multe săptămâni pe locul întâi.

”Joc probabil tenisul vieții mele”

“Există un mic regret, pentru că nu am câștigat un trofeu la New York sau la Paris, deși am fost într-o formă extraordinară pentru ambele. La French Open, am avut un adversar mult mai bun în finală și eu nu am fost la nivelul meu. La New York, a avut loc acest incident nefericit, dar am câștigat atât Cincinnati, cât și Roma. Dacă nu luăm în calcul descalificarea, am pierdut doar un meci anul acesta, așa că pot spune că joc probabil tenisul vieții mele. Sezonul este ceea ce este, cu pauză și toate cele, dar am câștigat multe meciuri, așa că pot compara anul acesta cu 2011 și 2015”, a spus Novak Djokovic.

Sârbul a dorit să nu joace la Masters-ul de la Paris. Djokovic a câștigat competiția în 2019. El va păstra cele 1000 de puncte chiar dacă nu va evolua la Paris. Nadal ar putea să-și mai adauge încă 640 de puncte în clasament în condițiile în care se va impune. Tenismenul din Spania îl va putea înfrunta din nou pe sârb doar la Turneul Campionilor. Djokovic a spus că va participa acolo, dar Nadal încă nu a confirmat că va fi prezent.

1.890 de puncte sunt în clasamentul mondial între sârb și spaniol. Nole a acumulat 11.740 de puncte în clasamentul masculin. Nadal are 9.850. Podiumul este completat de Dominic Thiem (9.125). Roger Federer se află pe locul patru (6.630). Elvețianul este urmat de Stefanos Tsitsipas (5.925), Daniil Medvedev (5890), Alexander Zverev (4.855), Andrey Rublev (3.429), Diego Schwartzman (3.180) și Matteo Berrettini (3.075).

Novak Djokovic a făcut un gest frumos, însă a fost aspru criticat în țara natală: ,,Nu sunt hater, îmi place cum joacă Nole, dar detest modul idiot în care se comportă în timpul pandemiei”, a scris un internaut. Sârbul a fost învins în ultimul act de la Roland Garros, cu 6-0, 6-2, 7-5 de către Rafael Nadal. Spaniolul a bifat un nou trofeu la competiția din Franța. Rafa are 13 trofee câștigate la Roland Garros.