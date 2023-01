Novak Djokovic, bornă importantă la Australian Open. La câte victorii consecutive a ajuns în turneul de Grand Slam de la Antipozi

, iar în urma victoriei cu australianul Alex De Minaur s-a calificat în sferturile de finală.

Novak Djokovic, imbatabil la Australian Open! A ajuns la 25 de victorii consecutive

strălucește în Australia, unde a ajuns la 25 de victorii consecutive la primul turneu de Grand Slam al anului.

E o cifră importantă chiar și pentru Novak Djokovic, însă sârbul rămâne cu picioarele pe pământ: „Astăzi nu s-a văzut că sunt accidentat. Nu am simţit nimic. Nu vreau să sărbătoresc prea devreme, nu iau niciodată nimic ca sigur, dar sunt mulţumit de felul în care am jucat, de felul în care am lovit mingea şi de cum m-am mişcat”.

Câștigătorul a 21 de trofee de Grand Slam a explicat cum a reușit să ducă la capăt acest meci în ciuda problemelor medicale: „Am luat o mulţime de pastile antiinflamatoare în ultimele zile, pentru a masca durerea. De obicei nu-mi place asta.

Nu vreau să intru în explicaţii suplimentare, dar astăzi a fost bine. Nu pot să-mi cer scuze că meciul nu a durat mai mult. Am vrut să câştig în trei seturi”, a mai spus Djokovic la finalul meciului.

Alex De Minaur crede că Djokovic poate câștiga Australian Open: „m-am confruntat cu un Novak foarte aproape de cel mai bun nivel”

Australianul clasat pe locul 25 în clasamentul mondial e de părere că Novak Djokovic poate câștiga al 22-lea turneu de Grand Slam din carieră dacă va juca așa în continuare.

„Astăzi, probabil m-am confruntat cu un Novak foarte aproape de cel mai bun nivel al său. Dacă va păstra acest nivel, cu siguranţă cred că el este cel care va câştiga titlul”, a declarat și Alex De Minaur.

Novak Djokovic îl va întâlni în sferturi pe Andrey Rublev, numărul șase în clasamentul ATP. Rusul a trecut de Holger Rune în cinci seturi: 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11/9).

Djokovic a reușit să câștige trofeul de la Australian Open de nouă ori și este neînfrânt de 25 de meciuri, ceea ce îi conferă un moral excelent pentru meciul cu Rublev.