Procurorul Cornel Dinu aprobă autoritățile din Australia: „Chiar dacă îl simpatizez pe Novak Djokovic, mă înclin în fața respectării legii. Dura lex, sed lex!” Exclusiv

Novak Djokovic a fost deportat din Australia, cu interdicție de a mai păși pe continentul de la Antipozi în următorii 3 ani.

Legislația Australiei privind intrarea în țară a persoanelor nevaccinate a fost mai tare decât orice derogare invocată de cel mai bun tensiman din lume în acest moment conform clasamentului ATP.

„Alba-neagra” cu „Uite viza, nu e viza” s-a încheiat cu „Nu e viza” și , și la propriu, și la figurat, din Australia azi, la ora României 13:30, cu destinația Dubai, cel mai mare oraș, ca populație (3,84 milioane de locuitori în 2020), din Emiratele Arabe Unite.

Procurorul Cornel Dinu aprobă autoritățile australiene: „Chiar dacă îl simpatizez pe Djokovic, mă înclin în fața respectării legii. Dura lex, sed lex!”

l-a contactat pe Cornel Dinu, cunoscut simpatizant al poporului sârb și al lui , și „Procurorul” a explicat în amănunt cum vede situația acum, în exclusivitate pentru cititorii .

Mister, Novak Djokovic este istorie în Australia, legea a fost mai tare decât personalitatea…

– Da, s-a dovedit că în Australia, oricum am vrea noi să o interpretăm, legea este aceea care scrie istoria indiferent dacă ea este conformă cu realitatea. Și este foarte dură.

O explicație pentru duritatea legilor australiene și ascultarea lor de către toți ar putea fi și faptul că atunci când a început Marea Britanie să colonizeze vastul continent de la Antipozi, cam de pe la 1770, a trimis în uriașa închisoare în conjurată de ape pe cei mai mari criminali, violatori, jefuitori, bandiți…

Adică scursura societății britanice și legile trebuiau să fie foarte dure și respectate ca să nu fie anarhie. Duritatea legilor de atunci s-a transmis prin generațiile de coloniști care s-au amestecat cu triburile aborigene locale. Conform principiului care ar trebui să fie, și nu este, universal: „Dura lex, sed lex”. Legea e dură, dar este lege.

Păi Djokovic nu știa toate astea? Ce a sperat el să obțină de la autoritățile australiene?

– Cred că a tratat cu ușurință această realitatea atât de gravă prin care trece omenirea… Deși poate că are și argumente să nu se vaccineze, dar ce i s-a întâmplat este și o lecție pentru toată lumea că legea este una pentru toți și nu se poate face niciun rabat de la ea.

Vrem sau nu vrem, trebuie să ne dea de gândit că, la așa cum este ființa umană, legea este făcută nu numai pentru a o speria, dar și pentru a o apăra să-și scoată la iveală tarele comportamentale.

Cornel Dinu: „La noi, legea este mai mult comentariu decât sabia dreptății. Mioriticul «Las’ că merge și-așa!» ne-a tras mult în jos… și ne trage în continuare!”

Îl simpatizați pe Djokovic nu numai pentru că este numărul 1 mondial în tenis, dar și pentru că este sârb, popor pe care îl admirați în mod deosebit…

– Chiar dacă îl simpatizez pe , am declarat și am scris asta de multe ori și nu-mi schimb sentimentele de la o zi la alta, privind lucrurile în profunzime, mă înclin în fața respectării legii, repet, indiferent cât de dură ar fi și ce urme ar lăsa.

Sper să fie o lecție și pentru noi, și pentru politicienii noștri… așa-zișii politicieni, pentru că veritabili sunt extrem de puțini… care nu numai că au creat o legislație subiectivă, dar o și aplică, mai ales în ultimii 20 de ani, ajutați de „instrumentele” statului, ca o armă politică împotriva acelora pe care vor să-i înlăture, cei care îi „deranjează” pe cei aflați la putere. De aceea, la noi, legea este mai mult comentariu decât sabia dreptății.

Și nu vom ieși din această confuzie păguboasă și dureroasă de cele mai multe ori decât când vom înțelege că acum peste două mii de ani nu este doar o legendă, ci un adevăr de care umanitatea avea mare nevoie, chemarea lui Moise pe Muntele Sfânt pentru ai se da, cu litere de foc, tablele moralității creștine ce impun umanității un comportament care să-i repare deficiențele de creație genetică.

Iar legea, indiferent cât de dură ar fi ea, trebuie să-l facă pe om să înțeleagă că este cam la fel cu un tratament medical dureros, dar obligatoriu pentru a-l însănătoși în primul rând moral. Asemănarea cu un tratament medical, care ni se impune și de multe ori ni se pare că aduce prea multă suferință și poate nu ne convine, este naturală și obligatorie.

Amar tare tratamentul ăsta pentru Novak Djokovic…

– Incontestabil, este o figură aparte nu numai în lumea sportului, dar și în felul de a fi al sârbilor. De la dârzenie la încăpățânare.

Pentru că, dacă sârbii au fost, la începuturile pandemiei, în masă, împotriva vaccinării, am aflat de la prietenii de acolo, și am destui, că și-au dat seama cu timpul de pericol și, am date certe, consideră că singura soluție, deocamdată, de evitare a unor repercusiuni grave ale acestei pandalii mondiale este vaccinul. Și au fost, mă încumet să afirm, cu milioanele de cazuri care s-au conformat legislației în acest sens a Serbiei și s-au vaccinat.

Lecția, per total, dată de acest scandal mondial, ar trebui să modifice și obiceiul care a prins rădăcini cel mai mult la noi, în Balcani, cum că legea poate fi și tocmeală. Mioriticul „Las’ că merge și așa” ne-a tras mult în jos… și ne trage în continuare!

Cornel Dinu: „Djokovic n-o fi uitat cum s-a comportat Australia față de Serbia în anii războaielor din fosta Iugoslavie”

Inițial ați fost pro-Djokovic prin izvorul sârb din familie și admirația pentru poporul sârb…

– În ceea ce am declarat despre , în primul rând am fost sentimental, am încercat să mă joc cu figurile de stil printre evenimentele dure ale realității, dar la baza judecății mele, trăind într-o familie de juriști și având mulți prieteni creatori de legislație, am totala convingere că mai bună este oricând o lege proastă… o lege interpretabilă, comentabilă… decât o fărădelege…

Cum a fost legea criminală la noi… legea „off shore” care ne-a privat din 2018, când a fost dată în parlament, de ultima noastră bogăție imensă, gazele din Marea Neagră. Lege criminală care a dus la fărădelege.

Pentru că, repet, legea scrisă cu foc pe tablele lui Moise, pe Muntele Sfânt, i-a fost dată omului pentru a se repara în timp ceea ce n-a reușit prin creația inițială, în momentul Facerii Dintâi, Creatorul.

Și nu întâmplător baza omenirii, dacă stăm să ne gândim bine, pornește de la nerespectarea legii primordiale a lui Dumnezeu: interdicția pe care au avut-o primii doi oameni, Adam și Eva, de a atinge mărul Șarpelui. Și de acolo trimiterea în hazardul și în declanșarea păcatelor lumii.

Nu-i exclus ca să nu fi uitat… să fi avut în minte… să fi vrut să-i sfideze pe australieni… poate e prea mult spus „sfideze”, să-i minimalizeze… pentru că, față de Serbia, australienii nu s-au comportat corect în timpul războaielor care au destrămat Iugoslavia la sfârșitul secolului trecut.

În ce sens nu s-au comportat australienii corect cu Serbia în anii ’90?!

– În sensul că, așa cum spuneam de curând, când Arkan ar fi făcut convocarea sârbilor de pretutindeni să vină pentru apărarea țării, în 1991, printre cei două mii care au venit din Australia se afla și un expert în instrucție militară de cel mai înalt grad, Dragan Vasiljkovic…

Și Dragan ăsta a pregătit comandourile speciale de intervenție, cele mai dure unități, diferite de armata națională, care au păstrat Serbia neinvadată de croați sau bosniaci. La întoarcerea în Australia, autoritățile de acolo l-au arestat și l-au predat croaților. A fost judecat, condamnat și a stat vreo zece, dacă nu cincisprezece ani în pușcărie. și, mai ales familia sa, sigur nu au uitat asta…