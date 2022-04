Novak Djokovic, criticat dur de un fost lider mondial după revenirea în circuitul ATP: „Ești regele idioților!”

revine în circuitul ATP la turneul de pe zgură de la Monte Carlo, după ce a fost obligat să renunțe la alte competiții în acest an din cauza faptului că nu este vaccinat împotriva noului coronavirus.

Marcelo Rios, declarație dură la adresa lui Novak Djokovic

, care a fost lider ATP în 1998, l-a criticat dur pe Novak Djokovic pentru faptul că preferă să lipsească de la cele mai importante turnee, în loc să se vaccineze.

„E foarte stupid ce face Djokovic, renunță la lupta de a deveni cel mai bun jucător din istorie din cauza unui vaccin. Inițial și eu am fost sceptic în legătură cu vaccinul, dar trebuie să călătoresc, așa că am fost nevoit să îl fac.

Nu știu care sunt motivele reale ale lui Djokovic, dar dacă vrei să fii cel mai bun din istorie și renunți la asta pentru un vaccin, atunci înseamnă că ești regele idioților, ești prea arogant.

Inițial, am crezut că se teme să își facă vaccinul, dar e vorba doar de aroganța lui”, a declarat Marcelo Rios, într-un interviu pentru La Tercera.

Novak Djokovic, înaintea turneului de la Monte Carlo: „Probabil nu voi fi cel mai bun la începutul acestei săptămâni!”

„Încă mă simt motivat să fiu în circuit şi să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai mari titluri. Sunt foarte încântat să fiu aici şi Monaco este acasă pentru mine de peste zece ani. Am aşteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou pe teren, aşa că acesta este cel mai bun loc în care aş putea începe.

Zgura este suprafaţa pe care am crescut în Serbia şi am jucat mulţi ani doar pe acestă suprafaţă. Din punct de vedere istoric, nu este suprafaţa mea cea mai de succes, dar am avut destule victorii pe zgură.

Cea de la Roland Garros, de anul trecut, este încă proaspătă în memoria mea, aşa că încerc să folosesc asta ca inspiraţie pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil.

Înţeleg că probabil nu voi fi cel mai bun la începutul acestei săptămâni. Încă îmi testez motorul, ca să spun aşa, şi îmi construiesc jocul, aşa că va dura, evident, ceva timp, câteva meciuri pentru a intra cu adevărat în formă şi a găsi jocul competitiv de care am cu adevărat nevoie”, a spus Novak Djokovic înaintea turneului ATP Masters de la Monte Carlo, programat între 10 și 17 aprilie.