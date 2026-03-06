Sport

Novak Djokovic, declarație neașteptată despre Serena Williams, după ce s-a vehiculat că revine în tenis. Ce a putut să spună

Novak Djokovic a uimit cu o afirmație la adresa tenismenei Serena Williams. La 44 de ani, sportiva se pregătește să se întoarcă la marea sa dragoste?
Alexa Serdan
06.03.2026 | 16:00
Novak Djokovic declaratie neasteptata despre Serena Williams dupa ce sa vehiculat ca revine in tenis Ce a putut sa spuna
Ce crede Novak Djokovic despre Serena Williams. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Deținătoarea a 23 de titluri de Grand Slam, Serena Williams, și-a recăpătat dreptul de a intra în competiții. În ultima vreme s-a vehiculat că revine în tenis, iar acum Novak Djokovic face o declarație neașteptată.

Ce a spus Novak Djokovic despre Serena Williams

Prezent la Indian Wells, Novak Djokovic, a uimit cu o afirmație la adresa fostului număr mondial. Tenismenul de origine sârbă a numit-o pe Serena Williams drept „una din cele mai mari sportive din istorie”, susține France 24.

Celebrul jucător de tenis a reacționat la scurtă vreme după ce au apărut zvonuri legat de o revenire pe teren. Un fost antrenor a dat-o de gol pe americanca în vârstă de 44 de ani. A dezvăluit motivul pentru care vrea să se întoarcă în circuit.

„Revine? Cred că va reveni, nu am vorbit cu ea, dar am un presentiment că o va face. Rămâne de văzut unde şi când, dacă va fi la simplu sau la dublu, nu ştim, dar toată lumea îşi doreşte.

Ea ar putea juca la dublu cu Venus, ceea ce ar fi grozav din punctul meu de vedere şi din punctul de vedere al fanilor. Este una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile”, a spus Novak Djokovic, într-o conferinţă de presă, mai arată sursa citată.

Serena Williams, mai aproape de revenirea în tenis?

Serena Williams a dat de înțeles că mai vrea să dea o șansă marii sale pasiuni. După ce a slăbit aproximativ 15 kilograme și a ajuns într-o formă fizică de invidiat a provocat un adevărat scandal. Totul a plecat de la tratamentul pe care l-a folosit.

Chiar și așa nu s-a lăsat doborâtă de criticile din online. Acestea i-au fost aduse după ce reclama în care apare a ajuns în spațiul public. Celebra sportivă a preferat să nu răspundă zvonurilor care circulă pe seama sa, în ultima perioadă.

Mai exact, pentru a fi eligibilă pentru o revenire în circuit ar fi trebuit să fie disponibilă timp de şase luni pentru controale antidoping inopinate. Această perioadă a expirat de curând, ceea ce înseamnă că este liberă să participe la turnee profesioniste.

Are șanse mari să beneficieze de o invitaţie din partea organizatorilor, așa cum a fost și în cazul surorii sale mai mari. Venus Williams a primit un wild card pentru Australian Open, în timp ce Serena Williams ar putea ajunge la US Open sau chiar Wimbledon.

