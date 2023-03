Novak Djokovic, destăinuiri despre rivalitatea cu Roger Federer și Rafael Nadal: „M-a enervat foarte tare!”

Novak Djokovic a ratat în acest an turneele de la Indian Wells și Miami din cauza , ca urmare a faptului că nu s-a vaccinat anti-Covid. Sârbul va reveni pe teren în cadrul turneului de la Monte Carlo, programat în perioada 8 – 16 aprilie.

Novak Djokovic, discurs sincer despre marii săi rivali, Federer și Nadal: ”Faptul că eram din aceeași generație m-a înfuriat”

Obligat să rateze participarea la competițiile din SUA, Novak Djokovic a pierdut . Într-un interviu exclusiv pentru CNN, sârbul spune că nu a fost afectat de acest lucru și pregătește revenirea pe teren, în întrecerile pe zgură din Europa.

ADVERTISEMENT

”Nu am regrete. Am învățat de-a lungul vieții că regretele nu fac decât să te țină pe loc. Și, practic, te fac să trăiești în trecut și nu vreau să fac asta.

De asemenea, nu vreau să trăiesc prea mult nici în viitor. Îmi doresc să fiu în momentul prezent, dar bineînțeles că mă gândesc la viitor, să creez un viitor mai bun. Așa că îl felicit pe Alcaraz. Merită absolut să revină pe locul 1.

ADVERTISEMENT

E păcat că nu am putut juca la Indian Wells, Miami. Îmi plac acele turnee. Am avut destule succese acolo, dar, în același timp, este decizia conștientă pe care am luat-o . Și am știut că există întotdeauna posibilitatea să nu merg.

Aceasta este situația actuală, care sper că se va schimba pentru sfârșitul acestui an, pentru US Open. Până atunci însă, să ne concetrăm către sezonul de zgură”, a spus Djokovic.

ADVERTISEMENT

Evident, referința la suprafața preferată a lui Rafa Nadal, i-a ridicat mingea la fileu reporterului CNN Becky Anderson. Care n-a ratat ocazia de a-l chestiona pe Novak legat de rivalitatea cu acesta, dar și cu Roger Federer.

”Trebuie să recunosc că, uneori, faptul că eram din aceeași generație cu Roger Federer sau Rafael Nadal m-a enervat foarte tare, m-a înfuriat.

ADVERTISEMENT

Dar apoi am realizat că ei m-au făcut mai puternic, mental, fizic, jocul meu s-a îmbunătățit datorită tuturor meciurilor pe care le-am jucat unul împotriva celuilalt.

ADVERTISEMENT

Mai ales datorită meciurilor pe care le-am pierdut împotriva lor, meciuri importante”,