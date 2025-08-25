Novak Djokovic e gata de mutarea deceniului! Anunțul sârbului la US Open

Novak Djokovic e pregătit de o lovitură de proporții înainte de startul ultimului Grand Slam al sezonului. Tenismenul sârb și-a anunțat fanii că e foarte posibil să înceapă o colaborare cu un nou antrenor, iar presa internațională anunță că este vorba despre marea Monica Seleș.
În ultimii ani, Nole a schimbat mai mulți antrenori. După ce a încheiat colaborarea cu Andy Murray, s-a pregătit alături de Dušan Vemić, însă antrenorul sârb nu a făcut deplasarea în Statele Unite, iar Novak Djokovic a dat de înțeles că staff-ul său ar putea suferi o schimbare colosală.
Concret, Djokovic a declarat că, în viitorul apropiat, ar putea apărea o schimbare în staff-ul său, cu implicații emoționale. În trecut, sârbul a vorbit în termeni laudativi despre Monica Seleș, pe care o consideră un exemplu, iar presa anunță că fosta mare jucătoare de tenis urmează să-i fie antrenoare.
„E vorba de un aspect emoțional. Nu pot spune nimic încă, suntem în discuții preliminare, dar ceea ce pot spune e că ar însemna mult pentru mine. Cred că știți cine este”, a declarat Novak Djokovic la conferința de presă.
Monica Seleș a fost una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din lume. S-a născut în 1973, la Novi Sad, în fosta Iugoslavie. A reprezentat atât Iugoslavia, cât și Statele Unite, după ce a emigrat în anii ’90.
Cariera ei a explodat la începutul anilor ’90. La doar 16 ani, a câștigat primul titlu de Grand Slam, la Roland Garros. În scurt timp, a ajuns numărul 1 mondial și a dominat circuitul feminin. A câștigat nouă turnee de Grand Slam, dintre care opt înainte de vârsta de 20 de ani.
În 1993, viața și cariera ei s-au schimbat brusc. În timpul unui meci la Hamburg, a fost atacată de un spectator cu un cuțit. Incidentul a șocat lumea sportului. Seleș a stat departe de teren aproape doi ani, iar revenirea a fost extrem de dificilă. Totuși, a reușit să câștige din nou un Grand Slam, la Australian Open, în 1996.