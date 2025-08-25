Sport

Novak Djokovic e gata de mutarea deceniului! Anunțul sârbului la US Open

Novak Djokovic e gata să își schimbe din nou antrenorul. Sârbul ar putea colabora cu una dintre cele mai mari sportive din istoria tenisului.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 09:30
Novak Djokovic e gata de mutarea deceniului Anuntul sarbului la US Open
ULTIMA ORĂ
Novak Djokovic e gata de mutarea deceniului! Anunțul sârbului înainte de US Open. „E vorba de un aspect emoțional. Nu pot spune nimic încă”

Novak Djokovic e pregătit de o lovitură de proporții înainte de startul ultimului Grand Slam al sezonului. Tenismenul sârb și-a anunțat fanii că e foarte posibil să înceapă o colaborare cu un nou antrenor, iar presa internațională anunță că este vorba despre marea Monica Seleș.

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic ar putea fi antrenat de marea Monica Seleș

În ultimii ani, Nole a schimbat mai mulți antrenori. După ce a încheiat colaborarea cu Andy Murray, s-a pregătit alături de Dušan Vemić, însă antrenorul sârb nu a făcut deplasarea în Statele Unite, iar Novak Djokovic a dat de înțeles că staff-ul său ar putea suferi o schimbare colosală.

Anunțul făcut de Novak Djokovic înainte de US Open

Concret, Djokovic a declarat că, în viitorul apropiat, ar putea apărea o schimbare în staff-ul său, cu implicații emoționale. În trecut, sârbul a vorbit în termeni laudativi despre Monica Seleș, pe care o consideră un exemplu, iar presa anunță că fosta mare jucătoare de tenis urmează să-i fie antrenoare.

ADVERTISEMENT

„E vorba de un aspect emoțional. Nu pot spune nimic încă, suntem în discuții preliminare, dar ceea ce pot spune e că ar însemna mult pentru mine. Cred că știți cine este”, a declarat Novak Djokovic la conferința de presă.

Cine a fost Monica Seleș. Momentul care i-a marcat cariera

Monica Seleș a fost una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din lume. S-a născut în 1973, la Novi Sad, în fosta Iugoslavie. A reprezentat atât Iugoslavia, cât și Statele Unite, după ce a emigrat în anii ’90.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Cariera ei a explodat la începutul anilor ’90. La doar 16 ani, a câștigat primul titlu de Grand Slam, la Roland Garros. În scurt timp, a ajuns numărul 1 mondial și a dominat circuitul feminin. A câștigat nouă turnee de Grand Slam, dintre care opt înainte de vârsta de 20 de ani.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Digisport.ro
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie

În 1993, viața și cariera ei s-au schimbat brusc. În timpul unui meci la Hamburg, a fost atacată de un spectator cu un cuțit. Incidentul a șocat lumea sportului. Seleș a stat departe de teren aproape doi ani, iar revenirea a fost extrem de dificilă. Totuși, a reușit să câștige din nou un Grand Slam, la Australian Open, în 1996.

Unde ajunge Ermal Krasniqi după plecarea de la Sparta Praga. Va fi antrenat...
Fanatik
Unde ajunge Ermal Krasniqi după plecarea de la Sparta Praga. Va fi antrenat de un român
Robert Niţă, analiză la sânge după startul de sezon de la Rapid: “Nu...
Fanatik
Robert Niţă, analiză la sânge după startul de sezon de la Rapid: “Nu s-a găsit formula constanţei! Dar programul nu a fost uşor, cum zic toţi”
Cristi Chivu a numit favorita la titlu în Serie A înainte de Inter...
Fanatik
Cristi Chivu a numit favorita la titlu în Serie A înainte de Inter – Torino: „Au prima șansă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A răbufnit la adresa lui Dan Șucu: 'Ai dat afară toți românii, toți...
iamsport.ro
A răbufnit la adresa lui Dan Șucu: 'Ai dat afară toți românii, toți rapidiștii! Dacă venea un jucător în halul ăsta de bine plătit, trebuia să arate ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!