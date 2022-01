Familia Djokovic, comunicat oficial după deportarea lui Nole: „Politica și interesele au dominat în acest caz”

Novak Djokovic a pierdut apelul, fiind deportat din Australia, acum fiind în avion, în drum spre Dubai, iar familia jucătorului sârb a fat publicității un comunicat de presă în care ia apărarea liderului clasamentului ATP, conform .

Familia lui Novak Djokovic, dezamăgită că politica și interesele au dominat în acest caz

Situația lui Novak Djokovic s-a clarificat, după ce Curtea Federală Australiană , făcut după ce i s-a anulat, a doua oară, viza de ședere în țară. Ca urmare, el a fost deportat, iar acum se află în avionul care-l duce spre Dubai.

Familia jucătorului sârb a dat publicității un comunicat în care își exprimă părerea că nu sportul a decis, ci politica și interesele. „Suntem foarte dezamăgiți de decizia Curții Federale și de faptul că Novak trebuie să părăsească Australia.

Nu a fost doar sport și joc în primul Grand Slam al sezonului, pe care Novak l-a dominat timp de un deceniu, ci și politica și interesele care au dominat în acest caz.

În ciuda comportamentului scandalos față de Novak, am crezut că sportul va câștiga. Am crezut că se va respecta faptul confirmat de instanță – că Novak are viza potrivită, că se va face dreptate și că niciun ‘interes public’ nu va fi o scuză pentru decizia luată”, se menționează în comunicat.

Novak Djokovic va fi ajutat de familie să-și recapete energia și încrederea în tenis

Evident, familia a anunțat că va fi alături de liderul clasamentului ATP și-l va susține în continuare. „Sunt vremuri grele, mai ales pentru Novak, dar ceea ce trebuie să facem cu toții, mai ales noi, ca familie, este să-l susținem mai mult ca niciodată.

Vom fi alături de el după loviturile pe care le-a primit, pentru a-l ajuta să-și recapete energia, încrederea în acest sport, mai ales în fair-play, care a lipsit cu desăvârșire aici.

Suntem mândri de el și de puterea de care a dat dovadă în lupta pe care a condus-o cu demnitate.

Credem că va ieși mai puternic din această situație și că timpul va arăta ceea ce a confirmat mereu incontestabil până acum, și anume că este un mare campion și un om”, se arată în comunicat.

„Scandalul Novak Djokovic” s-a întins pe durata a 13 zile

Toată povestea , după ce Novak Djokovic a anunțat că a primit o scutire medicală și poate participa la Australian Open, publicând și o fotografie cu el pe aeroport înainte ca avionul să decoleze spre Melbourne.

Anterior, pe 16 decembrie, fusese depistat pozitiv la Covid-19, dar în trei zile a participat la două evenimente publice și a acordat un interviu unui jurnalist de la L’Equipe, încălcând regulile izolării de trei ori.

În plus, agentul jucătorului a completat formularul de călătorie şi a bifat căsuţa cu „nu” la întrebarea dacă persoana în cauză a călătorit într-o altă ţară, deși Nole se dusese în Spania, la Marbella, pentru a se antrena.

Ulterior, pe 5 ianuarie, ofițeri vamali de pe aeroportul din Melbourne i-au anulat viza de intrare în țară, iar jucătorul a fost plasat în izolare. După cinci zile un judecător a decis împotriva anulării vizei, dar Alex Hawke, ministrul Imigraţiei, a revocat, pe 14 ianuarie, viza lui Djokovic, astfel că jucătorul s-a întors în detenție.

Totul s-a încheiat duminică, în preziua debutului primului turneu ded Mare Șlem al anului, când judecătorul James Allsop a decis că Novak Djokovic a pierdut apelul, iar jucătorul urma să fie deportat, lucru care s-a și întâmplat.

Ana Ivanovic a fost criticată că nu i-a luat apărarea lui Novak Djokovic

În toată această perioadă, lumea tenisului a fost împărțită în trei. Unii i-au luat apărarea jucătorului sârb, alții l-au criticat, iar o a treia categorie de persoană a preferat să nu se pronunțe în niciun fel.

Printre aceștia din urmă s-a aflat și , retrasă din activitate la finalul anului 2016, care a fost criticată pentru faptul că nu i-a luat apărarea compatriotului ei.