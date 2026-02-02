Novak Djokovic, idol în Serbia! Olga Danilovic, mesaj superb după victoria de la Transylvania Open: „E cel mai mare sportiv din toate timpurile”

ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz a câștigat în patru seturi finala Australian Open în fața lui Novak Djokovic. Deși a pierdut, sârbul este admirat de toți iubitorii de tenis. Aflată la Transylvania Open, Olga Danilovic a vorbit despre performanța reușită de partenerul ei la dublu.

Olga Danilovic, victorie în turul 1 la Transylvania Open

Olga Danilovic a eliminat-o pe Miriam Bulgaru în primul tur de la Transylvania Open. Experiența și-a spus cuvântul, iar sârboaica s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, duelul durând o oră și 36 de minute. La scurt timp după succes, Danilovic a recunocut că adversara sa i-a pus probleme serioase.

ADVERTISEMENT

„Cu siguranță nu a fost o victorie ușoară. Știam că va fi greu să joc împotriva unei autohtone, mai ales că oamenii de-aici sunt foarte pasionați și vin și își arată susținerea.

Ultima oară când ne-am duelat, ea m-a învins așa că știam că nu va fi ușor, dar cred că m-am descurcat foarte bine pe această suprafață, m-am adaptat rapid și sunt foarte fericită cu victoria”, a declarat Olga Danilovic.

ADVERTISEMENT

Sârboaica, declarații de dragoste pentru Transylvania Open

O , unde o va înfrunta fie pe Ana Bogdan (33 de ani, locul 538 WTA), fie pe Maja Chwalinska (24 de ani, locul 146 WTA).

ADVERTISEMENT

Întrebată despre Transylvania Open, sportiva a mărturisit că iubește orașul Cluj și turneul este foarte frumos. Totodată, Danilovic a transmis a ținut să laude organizatorii pentru desfășurarea impecabilă.

„Iubesc Clujul, vin aici de 3-4 ani și e un turneu foarte frumos. Întreaga organizare e la un nivel foarte ridicat și e mereu minunat să revin. Îmi doresc să mă descurc excelent în acest turneu și sunt fericită să revin. E aproape de casă și, având în vedere că nu prea ajung, se simte grozav să fiu aproape de casă”, a adăugat Olga Danilovic.

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic, idol în Serbia

Novak Djokovic și Olga Danilovic au făcut echipă la dublu, în 2024, la United Cup. , sportiva a transmis că, după părerea sa, Djokovic este cel mai mare sportiv din toate timpurile.

„E o nebunie în acest moment. Modul în care ne reprezintă țara și felul în care se reprezintă pe el însuși în cel mai bun mod posibil… Pentru mine, el e cel mai mare sportiv din toate timpurile. Prin ceea ce face la vârsta asta arată că vârsta e doar un număr. Faptul că a ajuns într-o finală de Grand Slam și că a jucat la un nivel atât de înalt… După meci, cred că a fost un gentleman, a stat cu capul ridicat și cred că despre asta e vorba. E un privilegiu uriaș să îl avem în țara noastră și să îl pot numi prieten. Sunt foarte, foarte fericită pentru el.

E o legendă și încă joacă, încă îi bate pe cei mai buni jucători din lume. El e în continuare în top 3 mondial. Are această mentalitate, îi place să fie provocat și ca oamenii să se îndoiască de el. Asta îi oferă multă încredere și, așa cum am spus, sunt foarte fericită să fiu martoră la cariera lui”, a conchis sârboaica.