Novak Djokovic, interzis pe tărâm american: „Să-şi suflece mânecile!“. Goran Ivanisevici: „Am şanse mai mari să joc eu la Umag“

Novak Djokovic (35 de ani) va rata al șaselea Masters al anului. Rogers Cup are loc la Montreal, în perioada 8-15 august, dar sârbul are interzis din cauza faptului că nu vrea să se vaccineze împotriva noului coronavirus.

Novak Djokovic, interzis la Rogers Cup

Novak Djokovic a primit o nouă interdicție. După ce nu a putut juca la Australian Open pentru că era nevaccinat, al 7-lea jucător al lumii se lovește de aceeași problemă și în America de Nord. , sârbul este nevoit să ia din nou câteva săptămâni de pauză.

Djokovic nu are de gând să se vaccineze anti-COVID-19 și astfel nu are dreptul să evolueze în Canada, la Rogers Cup. Același lucru este valabil și pentru Grand Slam-ul de la US Open, care se va desfășura între 29 august și 11 septembrie.

„Situația e clară. Fie Canda va schimba regulile privind vaccinarea, fie Djokovic va trebui să-și suflece mânecile și să primească vaccinul”, a spus Eugen Lapierre, directorul Canada Open.

Jean Yves Duclos, ministrul sănătății din Canada, i-a transmis la rândul său un mesaj ferm lui Novak Djokovic: „Regulile se aplică tuturor. Există unele excepții, dar regulile sunt reguli. Pandemia încă nu s-a terminat!”.

Goran Ivanisevic, previziuni sumbre pentru Nole

Novak Djokovic are în palmares patru titluri la Rogers Cup. Pe ultimul l-a câștigat în 2016. Goran Ivanisevic a transmis că, în ciuda , șansele ca Nole să participe la ultimul Grand Slam al anului sunt nule.

„Nu sunt foarte încrezător. Sunt șanse mai mari să obțin eu un wildcard pentru turneul de la Umag decât el să primească acceptul să joace la US Open. America este închisă tuturor persoanelor nevaccinate și aceasta este singura problemă cu care ne confruntăm”, a declarat antrenorul sârbului, pentru presa din Croația.

Ivanisevic a fost întrebat de jurnaliști și despre posibilitatea ca fostul lider ATP să se vaccineze vreodată împotriva COVID-19.

„A luat o decizie pe care nu o va schimba, și de aceea îl apreciez. Este total greșit când lumea îl declară liderul antivacciniștilor, pentru că nu le-a spus niciodată altora să nu se vaccineze. Pur și simplu nu vrea să-și pună vaccinul în corp și îl respect pentru asta.

Eu personal m-am vaccinat, nu este o problemă pentru mine, dar sunt atâtea contradicții în lumea tenisului încât e o nebunie. Atât în ​​Australia, cât și la Paris și la Wimbledon, oamenii au jucat infectați. Mă deranjează faptul că Cilic și Beretini au fost atacați pentru că s-au retras din cauza unui test pozitiv.

De ce nu? Acum un an, doi dintre ei ar fi fost puși pe stâlpul rușinii din cauza unui test pozitiv. Ar fi mai logic dacă condiția pentru a juca ar fi un test negativ, nu un vaccin”, a mai spus antrenorul lui Djokovic.