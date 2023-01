Novak Djokovic, mesaj tăios înaintea semifinalei de la Australian Open: „Am o motivație în plus din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut”

În urmă cu un an, Novak Djokovic nu era lăsat să participe la Australian Open și să intre în țară pentru că nu era vaccinat anti-COVID-19.

Novak Djokovic, mesaj tăios înaintea semifinalei de la Australian Open

Novak Djokovic a avut un mesaj tăios înaintea semifinalei cu Tommy Paul , recunoscând că are o motivație în plus să câștige trofeul ținând cont și de „telenovela” din sezonul trecut în care nu a fost lăsat să intre în Australia.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că îmi lipsește determinarea. Întotdeauna dau tot ce am mai bun, mai ales în Grand Slam-uri, pentru că în acest moment al carierei sunt turneele care contează cel mai mult pentru mine.

Dar da, am putea spune că anul acesta am o motivație în plus. Din cauza accidentării și din cauza a ceea ce s-a întâmplat anul trecut.

ADVERTISEMENT

Vreau să fac totul corect. Nu aș putea cere o situație mai bună acum”, și-a început Novak Djokovic discursul.

Novak Djokovic a trecut fără emoții în optimile de finală de Andrei Rublev, scor 6-1, 6-2, 6-4.

Ce spune despre întâlnirea cu Tommy Paul

și despre meciul cu Tommy Paul, adversar pe care îl va înfrunta pentru prima dată în carieră: „Nu l-am confruntat niciodată, dar știu cum joacă.

ADVERTISEMENT

E în circuit de câțiva ani și l-am văzut jucând mult, mai ales la acest turneu. Probabil joacă cel mai bun tenis din viața lui.

Este un tenismen foarte exploziv, foarte dinamic, solid cu reverul și rapid. Îi place să intre în teren și să dicteze punctele cu dreapta. Are un serviciu foarte bun și variat, capabil să servească din toate unghiurile. Foarte complet”.

ADVERTISEMENT

„Are și un antrenor care a fost alături de câțiva jucători de foarte buni. Nu are nimic de pierdut, așa că îmi imaginez că va încerca să joace cel mai bun tenis al său”, a mai spus Novak Djokovic.