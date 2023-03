Novak Djokovic nu regretă absența de la Indian Wells și Miami: ”E o decizie conștientă pe care am luat-o”

Tenismenul sârb pentru că nu este vaccinat împotriva Covid-19 și din acest motiv nu a putut să participe la cele două mari competiții.

Novak Djokovic și-a asumat absența de la Indian Wells și Miami

Deși și-ar fi dorit să poată juca la Indian Wells și Miami, Novak Djokovic nu regretă faptul că a refuzat să se vaccineze și nu mai vrea să se gândească la ce a fost în trecut, ținta sa fiind prezentul și crearea unui viitor mai bun.

”Nu, nu am niciun fel de regret că nu m-am vaccinat. Am învățat de-a lungul vieții că acestea doar te țin blocat în trecut și eu nu vreau asta. De asemenea, nici nu vreau să trăiesc prea mult în trecut. Îmi doresc să fiu cât mai mult în prezent. Însă mă gândesc cum să creez un viitor mai bun.

Iubesc aceste turnee. Am avut succes din plin la ele, dar e o decizie conștientă pe care am luat-o și am știut că există posibilitatea să nu particip. Sper ca spre final de an condițiile să se schimbe și să pot paticipa la US Open, e cel mai important turneu pentru mine din SUA”, a declarat Djokovic, într-un interviu pentru .

Sârbul l-a felicitat pe noul lider mondial

Din cauza faptului că nu a putut participa la cele două turnee de Masters, sârbul, care are 380 de săptămâni ca lider mondial, a pierdut șefia în clasamentul ATP, , câștigător la Indian Wells.

”Îl felicit pe Alcaraz. Merită din plin să fie numărul unu. E păcat că nu am putut să joc la Indian Wells și Miami”, a mai spus Novak Djokovic, care urmează să revină în competiții odată cu turneul de la Monte Carlo, care începe la 9 aprilie.

Autoritățile americane, puse la zid pentru interzicerea lui Djokovic

În ciuda faptului că a sperat până în ultima clipă că va primi o scutire din partea autorităților, acestea s-au dovedit neîngăduitoare, iar sârbul nu a mai avut ce face și s-a retras de la cele două turnee de Masters. În prezent, Statele Unite ale Americii interzic intrarea în ţară a străinilor nevaccinaţi, o regulă care se aşteaptă să fie ridicată la 11 mai.

de decizia șefilor statului, considerând aberantă decizia de a nu-i permite lui Novak Djokovic să joace la Indian Wells și Miami din cauza faptului că nu este vaccinat împotriva Covid-19.

Președintele ATP, Andrea Gaudenzi, s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că Djokovic nu a putut juca la cele două turnee și care nu i-au permis intrarea în țară.