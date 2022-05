Novak Djokovic, reacție emoționantă după ce Boris Becker a fost condamnat la închisoare: „Sunt cu inima frântă!”

, vineri, la doi ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat în procesul legat de falimentul din 2017.

Novak Djokovic, reacție emoționantă după ce Boris Becker a fost condamnat la închisoare

Novak Djokovic s-a declarat tulburat de faptul că Boris Becker a fost condamnat la închisoare. Acesta era atașat de , care i-a fost antrenor.

ADVERTISEMENT

„Sunt cu inima frântă pentru el. Este un prieten, un prieten pe care îl am de multă vreme, mi-a fost antrenor trei, patru ani, este cineva pe care îl consider apropiat în viața mea și care a contribuit foarte mult la succesul meu în carieră. Pur și simplu am avut inima zdrobită când am aflat.

Nu am de gând să intru în detalii cu privire la verdict pentru că nu sunt în măsură să fac asta, dar în calitate de prieten al lui, sunt super trist pentru el. Nu sunt multe altele de spus”, a declarat Novak Djokovic, citat de Tennis Majors.

ADVERTISEMENT

Boris Becker a fost declarat falimentar, după ce nu a plătit un împrumut în valoare de 4,2 milioane de euro unei bănci din Spania. Neamțul a împrumutat această sumă colosală pentru a-și achiziționa o casă în Mallorca.

Ce a făcut Boris Becker

Boris Becker a fost găsit vinovat de patru dintre cele 24 de acuzații venite în urma falimentului personal declarat în 2017.

ADVERTISEMENT

Potrivit presei din Anglia, fostul mare tenismen a transferat 426.930 de euro către nouă destinatari, printre care s-au numărat și fostele soții, Barbara și Lilly. Prin această mișcare, Becker a încercat să ascundă banii de creditori.

Totodată, Becker a ascuns faptul că, printre bunurile sale, se află și o vilă situată în Leimen (Germania). Acesta a tăinuit și faptul că are o datorie de aproximativ 743.000 de euro, dar și 75.000 dintre acțiunile companiei Breaking Data Corp.

ADVERTISEMENT

Născut pe 22 noiembrie 1967, la Leimen, Boris Becker a reușit să câștige turneul de la Wimbledon în 1985, la vârsta de 17 ani, într-o finală cu Kevin Curren.