Novak Djokovic recunoaște că i-a furat iubita unui coleg. Dezvăluiri incendiare despre relația cu Jelena, soția sa

Novak Djokovic și Jelena formează unul dintre cele mai bine sudate cupluri din sportul mondial. S-au căsătorit în 2014, printr-o ceremonie la Muntenegru, iar împreună au doi copii, pe Stefan și Tara.

Novak Djokovic recunoaște că a ”furat-o” pe Jelena

Deși s-au căsătorit în urmă cu aproape un deceniu, adevărul e că cei doi se cunoșteau de ceva timp. De altfel chiar fostul lider ATP a dezvăluit cum și-a cunoscut soția. Ar fi fost vorba pur și simplu de destin.

Mai exact, Novak Djokovic a mărturisit că practic „furat-o” pe Jelena de la un coleg de la clubul de tenis unde juca în urmă cu mai bine de 20 de ani. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii lui Piers Morgan.

Jucătorul de tenis a văzut-o pentru prima oară pe Jelena în momentul în care aceasta se afla într-o relație cu unul dintre prietenii săi, și el tenismen. Iată însă că în final, Novak Djokovic a reușit să o cucerească și să o ceară în căsătorie.

„Acel prieten juca la același club de tenis cu mine. Țin minte că a avut un meci în liga regională, pe care l-a câștigat. După meci, și-a scos tricoul, iar dedesubt purta un maiou alb pe care scria ‘Jelena, te iubesc’. M-am gândit atunci: ‘Doamne, ce penibil! De ce ai face asta? Și cine e această Jelena?’ Ei bine, era chiar ea”, a mărturisit Nole.

Când au început cei doi să se întâlnească, de fapt

Relația celor doi nu a început însă atunci. Novak Djokovic spune că după patru sau cinci ani, cei doi s-au întâlnit prin intermediul unor prieteni comuni. Totodată, Jelena s-a despărțit de prietenul ei.

Ulterior, tânăra a plecat la studii în Italia și cei doi au început să se vadă mai des. Și iată că în timp, .

„Ne-am mai întâlnit apoi, prin intermediul prietenilor comuni, cam patru sau cinci ani. Apoi s-a despărțit de prietenul meu, ca să fie totul clar. Ea a plecat să studieze în Italia, eu locuiam la Monte Carlo, și am început să ne vedem mai des. A devenit iubirea vieții mele”, a adăugat Novak Djokovic.

Cum a reacționat prietenul lui Novak Djokovic

Și totuși cum a reacționat prietenul lui Novak Djokovic după ce Jelena l-a părăsit? Deși poate alții și-ar fi purtat pică reciproc, iată că respectivul sportiv a trecut peste acel ”incident”.

Mai mult de atât, spune că încă ține legătura cu el. Acesta și-a întemeiat la rândul său o familie, iar cei doi au rămas prieteni. Cât despre Jelena, subiectul nu a mai fost deschis niciodată.

„A trecut peste, chiar am vorbit cu el acum câteva zile. Are propria lui familie. N-am mai vorbit niciodată despre asta, dar am rămas prieteni, așa că e bine”, a mai afirmat Novak.